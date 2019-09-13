"Быстрый и реальный метод": В Совфеде подсказали Украине, как ей воссоединиться с Крымом

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что у него имеется ряд идей по возвращению Крыма обратно в состав Украины. При этом он обещал, что в ход может пустить не только слова.

Однако, по мнению Цекова, все обещания киевских властей о возвращении полуострова – не более, чем сказки для избирателей. Член Совфеда уверен, что рядовые украинцы давно поняли, что крымчане сделали свой осознанный выбор и не желают возвращаться в Украину.

Впрочем, политик подсказал Незалежной быстрый и реальный способ снова быть с Крымом в пределах одного государства. "Надо Украине войти в состав России", — отметил Цеков в беседе с РИА Новости. Он также выразил уверенность, что такая интеграция в будущем неизбежна.