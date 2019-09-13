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"Быстрый и реальный метод": В Совфеде подсказали Украине, как ей воссоединиться с Крымом

13 сентября 2019, 21:54  •  163 • Политика
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков подсказал Украине, как ей воссоединиться с Крымом. "Есть очень быстрый и реальный метод", - сказал он, позвав Незалежную войти в состав России.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что у него имеется ряд идей по возвращению Крыма обратно в состав Украины. При этом он обещал, что в ход может пустить не только слова.
Однако, по мнению Цекова, все обещания киевских властей о возвращении полуострова – не более, чем сказки для избирателей. Член Совфеда уверен, что рядовые украинцы давно поняли, что крымчане сделали свой осознанный выбор и не желают возвращаться в Украину.
Впрочем, политик подсказал Незалежной быстрый и реальный способ снова быть с Крымом в пределах одного государства. "Надо Украине войти в состав России", — отметил Цеков в беседе с РИА Новости. Он также выразил уверенность, что такая интеграция в будущем неизбежна.

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