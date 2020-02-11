"Быстрее в четыре, пять, шесть, семь раз": Трамп заявил, что США нужны суперракеты, потому что у "России есть нечто подобное"

Выступая в Вашингтоне перед губернаторами штатов, президент США объяснил, "откуда у России есть сверхбыстрые ракеты", которые способны моментально достигать цели. По его версии, создать такие ракеты российским военным удалось только благодаря тому, что они уже обладали "планами прежней американской администрации".

"Могу рассказать вам, как они получили доступ. Они получили их (технологии. - Ред.), возможно, из планов администрации Обамы", - сообщил Трамп.

Кроме того, Дональд Трамп рассказал собравшимся о том, что увеличивать расходы на военный бюджет, в частности на разработку ядерного вооружения, Белый дом вынужден "из-за действий России и Китая".

Сегодня, 10 февраля, Белый дом запросил у Конгресса 3,2 миллиарда долларов на разработку гиперзвукового оружия. Эти расходы предлагается включить в 2021 финансовый год. Стоит отметить, что на 2020 год уровень финансирования меньше затребованного на 459 миллионов. Согласится ли Конгресс с таким предложением Трампа, пока неизвестно.

К слову, заявления о том, что Россия якобы "украла" у американцев технологии по гиперзвуку, звучат в США не в первый раз. К примеру, Джон Болтон в бытность советником президента по национальной безопасности сообщил в эфире "Голоса Америки", что технологии, по которым создаётся новое российское гиперзвуковое оружие, "похищены у США". О каких именно "украденных разработках" ведёт речь Болтон, осталось неизвестным.