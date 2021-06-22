"Было трудно": США "подняли белый флаг" по "Северному потоку – 2"

США "подняли белый флаг" по газопроводу "Северный поток – 2", буквально заявив о невозможности остановить масштабный проект. "Было трудно предотвратить", - отмечают в Вашингтоне.

По словам исполняющего обязанности помощника главы американского дипведомства по делам Европы и Евразии Филипа Рикера, США продолжат считать этот газопровод геополитическим проектом России, "который угрожает европейской энергетической безопасности и подрывает безопасность Украины и других восточноевропейских стран, включая восточный фланг НАТО".

Он отметил, что Вашингтон вводил ряд санкций против России, связанных со строительством "Северного потока – 2", однако обратил внимание на то, что новая администрация Штатов приступила к работе в январе, когда строительство было завершено "более, чем на 90%".

"Мы считаем, что [было трудно] предотвратить строительство трубопровода с помощью санкций", - сказал Рикер, отметив, что в связи с этим Штаты "отложили определенные санкции, чтобы достичь чего-то позитивного в этой трудной ситуации, нежели нанести ущерб отношениям с европейскими союзниками путем дальнейших санкций".