"Было так страшно!": Незрячий отец на плечах унес сына-инвалида от урагана "Дориан"

Все случилось на Багамских островах, которые приняли на себя мощный удар "Дориана" разрушительной силы. Ураган буквально разметал домик местного жителя Брента Лоу, в котором, кроме него, был 24-летний сын. Парень страдает цребральным параличом и не может ходить.

Сам Брент Лоу – незрячий, но он сумел выбраться из-под обломков, вытащить сына, взвалить его на плечи и наощупь отправился искать убежище… "Было страшно, так страшно", - вспоминает он свои ощущения в беседе с изданием New York Times.

В итоге ему удалось найти здание, которое выдерживало порывы ветра – там уже прятались несколько бедолаг. В их компании отец и сын прождали помощи несколько дней, прежде чем за ними прибыл специальный автобус и доставил всех в Нассау.

Брент волнуется за старшую дочь – с ней не удается связаться с того момента, как "Дориан" обрушился на острова. По последним данным, ураган унес 43 жизни; на Багамах разрушено более 13 тысяч домов.