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"Было так страшно!": Незрячий отец на плечах унес сына-инвалида от урагана "Дориан"

08 сентября 2019, 05:24  •  75 • В мире
Незрячий 49-летний отец на плечах унес своего 24-летнего сына-инвалида в убежище - подальше от дома, разрушенного ураганом "Дориан". "Было страшно, так страшно!", - вспоминает разгул стихии мужчина.
Все случилось на Багамских островах, которые приняли на себя мощный удар "Дориана" разрушительной силы. Ураган буквально разметал домик местного жителя Брента Лоу, в котором, кроме него, был 24-летний сын. Парень страдает цребральным параличом и не может ходить.
Сам Брент Лоу – незрячий, но он сумел выбраться из-под обломков, вытащить сына, взвалить его на плечи и наощупь отправился искать убежище… "Было страшно, так страшно", - вспоминает он свои ощущения в беседе с изданием New York Times.
В итоге ему удалось найти здание, которое выдерживало порывы ветра – там уже прятались несколько бедолаг. В их компании отец и сын прождали помощи несколько дней, прежде чем за ними прибыл специальный автобус и доставил всех в Нассау.
Брент волнуется за старшую дочь – с ней не удается связаться с того момента, как "Дориан" обрушился на острова. По последним данным, ураган унес 43 жизни; на Багамах разрушено более 13 тысяч домов.

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