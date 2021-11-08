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"Было прискорбно видеть": Обама "отчитал" Путина и Си Цзиньпина вслед за Байденом
08 ноября 2021, 20:40 • 139 • Политика
Экс-президент США Барак Обама вслед за Байденом "отчитал" президента России Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина за то, что те не появились на климатическом саммите в Глазго. "Было прискорбно видеть, что их нет", - признался политик.
Барак Обама упрекнул лидеров России и Китая в том, что они не приехали в Глазго, где проходил саммит, посвящённый проблемам изменения климата.
- отметил бывший президент США.
Он также подчеркнул, что без участия России, Китая, Индии, ЮАР, Бразилии и других крупных стран мировое сообщество не сможет решить проблему глобального потепления.
Напомним, ранее с критикой в адрес Путина и Си Цзиньпина по той же самой причине выступил действующий президент США Джо Байден. В то же время журналисты не могли не заметить, что предъявляющий Путину претензии Байден приехал на климатический саммит в сопровождении кортежа из 85 машин, таким образом лично нанеся урон экологии. В то время как Путин прислал своё видеообращение по интернету.
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