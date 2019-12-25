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"Было ощущение, что молодой политик ответит на любой вызов": Назарбаев о том, чем его поразил Путин при первой встрече

25 декабря 2019, 16:09  •  128 • Политика
Народу России очень повезло, что в начале ХХI века страну возглавил Владимир Путин, считает первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Вспоминая о первой встрече с российским лидером 20 лет назад, он рассказал о первом, что его поразило тогда: "Было ощущение, что молодой политик ответит на любой вызов".
Об этом Нурсултан Назарбаев рассказал журналистам РИА Новости в рамках подготовки проекта, посвященного 20-летию президентства Владимира Путина.
"Первое, что меня в нём поразило, когда Владимир Владимирович встал во главе российского правительства, – это высокая эрудированность, энергичность и готовность решать самые сложные вопросы", - сказал экс-президент.
Именно тогда, по воспоминаниям Назарбаева, у него появилось ощущение, что российский политик, в то время еще молодой, готов к любым жизненным ситуациям, и сможет "четко и ясно ответить на любой вызов".
По мнению Назарбаева, российскому народу "очень повезло с Владимиром Владимировичем", вставшим в начале XXI века во главе страны. Он смог провести Россию через самые сложные испытания и снова сделать великой державой.
Проект РИА Новости, посвященный 20-летию Владимира Путина во главе страны, это серия интервью с различными политиками и общественными деятелями, которые долгие годы знакомы с главой государства.

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