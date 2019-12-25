"Было ощущение, что молодой политик ответит на любой вызов": Назарбаев о том, чем его поразил Путин при первой встрече

Об этом Нурсултан Назарбаев рассказал журналистам РИА Новости в рамках подготовки проекта, посвященного 20-летию президентства Владимира Путина.

"Первое, что меня в нём поразило, когда Владимир Владимирович встал во главе российского правительства, – это высокая эрудированность, энергичность и готовность решать самые сложные вопросы", - сказал экс-президент.

Именно тогда, по воспоминаниям Назарбаева, у него появилось ощущение, что российский политик, в то время еще молодой, готов к любым жизненным ситуациям, и сможет "четко и ясно ответить на любой вызов".

По мнению Назарбаева, российскому народу "очень повезло с Владимиром Владимировичем", вставшим в начале XXI века во главе страны. Он смог провести Россию через самые сложные испытания и снова сделать великой державой.

Проект РИА Новости, посвященный 20-летию Владимира Путина во главе страны, это серия интервью с различными политиками и общественными деятелями, которые долгие годы знакомы с главой государства.