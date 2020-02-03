"Было неуклюже": Канадской активистке пришлось оправдываться за идею запретить отношения мужчин и женщин

Президент Канадской федерации женщин Габриель Бушар в своем Twitter высказала мысль, что союз мужчин и женщин по своей природе "насильственен". По её словам, следовало бы запретить такие отношения.

Это заявление даже в чрезвычайно лояльной к нетрадиционным отношениям Канаде вызвало возмущение, которое вынудило Бушар оправдаться за свой твит. Отметим, что скандальное заявление было удалено у неё со странички, а самой активистке пришлось публично извиниться.

По её словам, сказанное ею "было неуклюже" и вообще якобы это был сарказм, передаёт телеканал "360".

В Рунете на инициативу Бушар отреагировали категорично.

"Конечно, выглядит абсурдом, но многое, что сейчас считается нормой, тоже считалось бредом и абсурдом ещё 20 лет назад", - отмечает пользователь под ником "Голос Мордора".

Журналистка Юлия Витязева, не сдерживая сарказма, отметила: "Ок. Каждый запрет сопровождается наказанием за его нарушение. Тётенька ещё не объявила, что нужно делать с теми женщинами и мужчинами, которые не захотят вступать в однополые отношения? В таких делах нужно быть последовательными. Потому очень жду предложений по превентивным и карательным мерам".

Напомним, ранее в Конституцию РФ предложили внести пункт о том, что семья - это союз мужчины и женщины.

Так, заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора Константин Малофеев призвал сосредоточиться на включении в преамбулу традиционных нравственных ценностей, на указании, что семья - это союз мужчины и женщины, а формулировку "вера в добро и справедливость" вполне можно было бы изменить на "веру в Бога, добро и справедливость". С предложениями заместителя главы Всемирного Русского Народного Собора согласились и представители крупнейших конфессий в России - иудаизма и ислама.

В деталях о поправках в преамбулу Конституции - таких, какие бы объединили нас, с позиции Константина Малофеева, - Царьград рассказывает здесь.