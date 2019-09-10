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"Было наполовину съеденным, но шевелилось": В Британии обнаружили монстра из фэнтези с клыками и клювом

10 сентября 2019, 15:54  •  108 • В мире
В Великобритании нашли странное существо, напоминающее сказочного монстра из фэнтези: с клыками и клювом. "Было наполовину съеденным, но шевелилось", - рассказала очевидица.
Британская жительница нашла на своем участке невообразимо странное существо. Оно было похоже на змею, но при этом у "фэнтезийного монстра" были клыки и клюв.
"Оно было наполовину съеденным, но оставалось живым и шевелилось при любой попытке его побеспокоить", - рассказала журналистам очевидица. Женщина также предположила, что животное было поймано летающим хищником, но потом добыча выпала из когтей.
Журналисты местного издания Hull Live предположили, что британка нашла гусеницу проходного дубового шелкопряда, однако пока до сих пор неизвестно, что это за существо.

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