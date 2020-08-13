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"Было много спорных моментов": Скандал на матче "Спартак" - "Сочи" дошёл до генпрокурора России

13 августа 2020, 09:30  •  146 • Политика
Генпрокурора России попросили разобраться со скандалом вокруг "незаконного" пенальти на матче "Спартак" - "Сочи". Письмо в прокуратуру и РФС написал депутат Александр Шерин.
Депутат Госдумы Александр Шерин привлёк генерального прокурора России к разбирательству по поводу ошибочного пенальти в недавнем матче между командами "Спартак" и "Сочи". Царьград получил копии обращений парламентария в Генпрокуратуру и Российский футбольный союз (РФС).
В первом документе депутат обращается напрямую к генпрокурору Игорю Краснову. Парламентарий указывает, что в ходе недавнего матча "Спартак" - "Сочи" в Москве было множество "спорных моментов". Их апогеем стало назначение пенальти на пустом месте в дополнительное время, которое лишило московскую команду победы. В связи с этим возникли подозрения в предвзятости судьи матча.
Прошу вас дать поручение ответственным должностным лицам провести в отношении арбитра данного матча прокурорскую проверку, - говорится в обращении депутата.
Также Шерин написал главе Российского футбольного союза Александру Дюкову. В письме парламентарий повторил свои аргументы относительно сомнительного судейства на матче и попросил провести экспертно-судейскую проверку решений, принятых арбитром во время встречи команд.

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