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"Было бы полным безумием": Пушков разбил главную надежду Киева после обещаний Пентагона
02 апреля 2021, 09:30 • 134 • Политика
Сенатор Алексей Пушков разбил главную надежду Киева, как могло показаться украинским деятелям, подкреплённую обещаниями главы Пентагона. По словам сенатора, это "было бы полным безумием".
Ранее пресс-служба украинского министерства обороны информировала о телефонных переговорах между министром обороны Украины Андреем Тараном и главой Пентагона Ллойдом Остином. Особенный акцент Киев сделал на обещании Вашингтона поддержать Украину в случае "военной агрессии России".
"В случае эскалации российской агрессии Соединённые Штаты не оставят Украину наедине", - говорится в сообщении.
"Что бы это ни означало, Киеву не стоит особо полагаться на США в случае начала Украиной военной операции против Донбасса", - написал в своём Telegram-канале Пушков.
По его словам, несмотря на подобные заверения от министра обороны США Киеву, они могут означать что угодно:
"От новых санкций против России до поставок оружия, но не прямое военное вмешательство США на стороне Украины", - отметил Пушков, добавив, что это "было бы полным безумием".
Ранее размечтавшихся после заявления главы Пентагона Ллойда Остина о поддержке в войне с Россией украинцев тут же вернули на землю. Русские без излишней иронии прямо спросили, на что больше рассчитывают на Украине - на кредитное оружие или гробы?
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