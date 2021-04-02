"Было бы полным безумием": Пушков разбил главную надежду Киева после обещаний Пентагона

Сенатор Алексей Пушков разбил главную надежду Киева, как могло показаться украинским деятелям, подкреплённую обещаниями главы Пентагона. По словам сенатора, это "было бы полным безумием".

Ранее пресс-служба украинского министерства обороны информировала о телефонных переговорах между министром обороны Украины Андреем Тараном и главой Пентагона Ллойдом Остином. Особенный акцент Киев сделал на обещании Вашингтона поддержать Украину в случае "военной агрессии России".

"В случае эскалации российской агрессии Соединённые Штаты не оставят Украину наедине", - говорится в сообщении.

"Что бы это ни означало, Киеву не стоит особо полагаться на США в случае начала Украиной военной операции против Донбасса", - написал в своём Telegram-канале Пушков.

По его словам, несмотря на подобные заверения от министра обороны США Киеву, они могут означать что угодно:

"От новых санкций против России до поставок оружия, но не прямое военное вмешательство США на стороне Украины", - отметил Пушков, добавив, что это "было бы полным безумием".

Ранее размечтавшихся после заявления главы Пентагона Ллойда Остина о поддержке в войне с Россией украинцев тут же вернули на землю. Русские без излишней иронии прямо спросили, на что больше рассчитывают на Украине - на кредитное оружие или гробы?