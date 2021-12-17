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"Было бы хуже, чем на Украине": В Кремле рассказали об атаке на Белоруссию

17 декабря 2021, 19:20  •  157 • Политика
Песков заявил, что Украина полностью потеряна для России как партнёр и союзник. "Если бы Россия не поддержала Белоруссию, у них было бы хуже, чем на Украине", - добавил представитель Кремля.
Ситуация в Белоруссии была бы хуже, чем на Украине, если бы Москва не поддержала Минск. Такое мнение высказал в интервью пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, Белоруссия стала жертвой агрессивного поведения. Поэтому Минску очень повезло, что Москва рядом и готова протянуть руку помощи. В противном случае результат был бы хуже, чем в Киеве.
Если бы не было поддержки Белоруссии со стороны России, у них было бы хуже, чем на Украине,
- сказал Песков в интервью RTVI.
При этом, говоря об Украине, представитель Кремля отметил, что эта страна сейчас полностью потеряна для России как партнёр и союзник. Однако украинский народ не потерян, поскольку братский народ потерять невозможно, подчеркнул пресс-секретарь.
Он добавил, что власти Украины пытаются оболванивать украинцев, внушить ненависть к России и русским. Но потерять друг друга два братских народа не могут, выразил уверенность Песков.

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