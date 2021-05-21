"Было бы интересно": Экс-советник Путина представил, о чём бы президент говорил с Илоном Маском

Бывший советник президента России по развитию интернета Герман Клименко представил, о чём бы Владимир Путин говорил с Илоном Маском. "Было бы интересно", - произнёс он.

21 мая Илон Маск был участником марафона "Новое знание". По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, переговоры Владимира Путина и Илона Маска вполне возможны.

Клименко отметил, что президент нередко встречается с представителями научного сообщества. Он из числа тех руководителей, которые интересуются происходящим в той части науки, где его собеседник является экспертом.

"Возможно, Путин мог бы поинтересоваться у Маска перспективами развития космической отрасли, которые потом спроецировать на нас", - произнёс бывший советник президента в интервью РИА ФАН.

Ранее Илон Маск заявлял, что хотел бы пообщаться с президентом России через приложение Clubhouse. Клименко предположил, что Маск в чём-то приравнивает себя к Путину, но вряд ли всерьёз рассчитывает на встречу с главой Кремля. Гораздо реальнее был бы диалог американского предпринимателя с генеральным директором Роскосмоса Дмитрием Рогозиным.

"Но было бы интересно, если бы Владимир Путин поговорил с Маском", - считает эксперт.