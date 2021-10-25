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"Были… В правительстве": Премьер-министр Молдавии назвал виновника "газового долга" перед Россией
25 октября 2021, 13:00 • 172 • Политика
Бывший премьер-министр Молдавии Ион Кику предоставил данные, согласно которым основной долг его страны перед Россией был накоплен с 2011 по 2015 год, когда нынешнее руководство страны было в правительстве.
Бывший премьер-министр Молдавии Ион Кику сообщил, что большая часть долгов за газ перед "Газпромом" была накоплена за 2011-2015 годы. Он назвал сумму в 394 миллиона долларов.
Политик сообщил об этом в своём Telegram-канале.
Общий долг Молдавии перед Россией составляет на сегодня 444,1 миллиона долларов без учёта пени, сообщает Кику.
С 2006 по 2007 год из этой суммы образовались 39,3 миллиона долларов долга, 10,7 млн - в сентябре текущего.
А с 2016 по август 2021-го не было "ни единого цента" задолженности, отмечает Кику.
Получается, что основную часть долга скопили в 2011-2015 годах.
"То есть в период, когда нынешние руководители государства были... в правительстве. Может, поэтому русские сейчас именно их просят погасить долг?" - задаётся вопросом бывший премьер-министр Молдавии.
"Газпром" 23 октября потребовал Молдавию оплатить долг за газ, иначе он остановит поставки и не подпишет новый договор с 1 декабря.
Официальный представитель компании Сергей Куприянов сообщил, что сумма задолженности составляет 709 млн долларов с учётом просрочки. Но в Молдавии называют другие суммы.
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