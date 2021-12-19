"Были разочарованы": Турецкий министр о гибели русского посла в Анкаре

Пять лет назад в Анкаре на глазах у десятков людей был застрелен русский посол в Турции Андрей Карлов. По словам главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу, те, кто совершил это коварное убийство, "были разочарованы" - оно не смогло разрушить дружбу России и Турции.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу считает, что Москва и Анкара сумели избежать обострения отношений, несмотря на трагедию, которая произошла 19 декабря 2016 года. Напомним, в этот день на открытии выставки в Анкаре был застрелен посол России Андрей Карлов.

Чавушоглу почтил память погибшего дипломата в беседе с РИА Новости. Он заявил, что, совершив это коварное убийство, некие силы хотели навредить русско-турецким отношениям, но обе страны сумели избежать этой ловушки. "Поэтому те, кто хотел навредить турецко-российской дружбе, были разочарованы", - уверен турецкий министр.

Произошедшее пять лет назад, по словам Чавушоглу, не имеет отношения к национальности, расе или религии, поскольку является террористическим актом. Он добавил, что Турции хорошо знакома эта боль, поскольку в 1970-1980-х годах эта страна потеряла очень много дипломатов: их убили боевики из так называемой Армянской секретной армии освобождения Армении - ASALA.

Напомним, Андрей Карлов застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". Нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности.