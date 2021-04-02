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"Были проблемой ещё для Наполеона и Гитлера": Эксперт объяснил нападки ЕС на Россию

02 апреля 2021, 02:10  •  47 • Политика
Глава европейской дипломатии Боррель обвинил Россию в агрессивном поведении из-за высылки дипломатов. "Мы были проблемой для Наполеона и Гитлера, для всей американской элиты, начиная с 1945 года", - напомнил Константин Блохин.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал агрессией решение Москвы выслать из страны трёх европейских дипломатов. Двойные стандарты Евросоюза прокомментировал ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.
По его мнению, это именно Запад проводит враждебную внешнюю политику по отношению к России. Её постоянно в чём-то обвиняют и подвергают нападкам под любыми предлогами.
Мы были проблемой для Наполеона и Гитлера, для всей американской элиты, начиная с 1945 года. Сильная, суверенная, независимая Россия никому не нравится, понятно, что Запад взял курс на форсирование политики сдерживания России,
- отметил эксперт в беседе с Nation News.
В этой связи он выразил уверенность, что никаких улучшений в отношениях с Западом ждать не стоит. Все действия западных политиков направлены лишь на ухудшение отношений, притом что Россия всегда демонстрирует заинтересованность в диалоге с Европой и США.

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