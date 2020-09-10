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"Были попытки давить на свидетелей": Замминистра Минэнерго Тихонова арестовали на два месяца
10 сентября 2020, 00:20 • 68 • Политика
Суд арестовал на два месяца замминистра Минэнерго Анатолия Тихонова, которого подозревают в хищении из бюджета более 600 миллионов рублей. "Окружение Тихонова пыталось предпринять действия, направленные на давление на свидетелей", - заявил представитель СК.
Басманный суд Москвы арестовал на два месяца замминистра энергетики России Анатолия Тихонова, обвиняемого в мошенничестве на 603 млн рублей. На заседании представитель СК отметил, что окружение высокопоставленного чиновника пыталось оказать давление на свидетелей по делу.
Тихонова подозревают в том, что на должности главы предприятия "Российское энергетическое агентство", которую он занимал с 2014 по 2019 годы, им было украдено "не менее 603 миллионов рублей". Речь идёт о деньгах, выделенных Министерством энергетики на "создание информационной системы". Летом минувшего года Тихонова назначили на пост заместителя министра энергетики.
Напомним, что вместе с Анатолием Тихоновым по делу о хищении 603 миллионов рублей были задержаны трое его предполагаемых соучастников. Это его советник Роман Рыжков, вице-президент компании "Ланит" Владимир Макаров и Виктор Серебряков.
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