"Были попытки давить на свидетелей": Замминистра Минэнерго Тихонова арестовали на два месяца

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца замминистра энергетики России Анатолия Тихонова, обвиняемого в мошенничестве на 603 млн рублей. На заседании представитель СК отметил, что окружение высокопоставленного чиновника пыталось оказать давление на свидетелей по делу.

Тихонова подозревают в том, что на должности главы предприятия "Российское энергетическое агентство", которую он занимал с 2014 по 2019 годы, им было украдено "не менее 603 миллионов рублей". Речь идёт о деньгах, выделенных Министерством энергетики на "создание информационной системы". Летом минувшего года Тихонова назначили на пост заместителя министра энергетики.

Следствие располагает оперативными данными, что близкие, окружение Тихонова, пытались предпринять действия, направленные на давление на свидетелей, - цитирует РИА "Новости" слова следователя.

Напомним, что вместе с Анатолием Тихоновым по делу о хищении 603 миллионов рублей были задержаны трое его предполагаемых соучастников. Это его советник Роман Рыжков, вице-президент компании "Ланит" Владимир Макаров и Виктор Серебряков.