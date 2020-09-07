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"Были отрезаны пламенем": Двое украинцев подорвались на минах в Донбассе после пьяного поджога
07 сентября 2020, 21:00 • 134 • В мире
Двое украинских солдат подорвались на минах в Донбассе, пытаясь спастись от огня. Пожар был вызван поджогом сухой травы бойцами ВСУ. "Были отрезаны пламенем", - объясняют произошедшее в "Востоке".
Пресс-служба командования оперативно-тактической группы "Восток" в соцсети Facebook опубликовала сообщение о гибели украинских военных. В посте говорится, что производилась эвакуация личного состава. ЧП произошло, когда солдаты обходили очаг огня в "серой зоне".
Неизвестно, какое именно взрывное устройство сработало на минном поле. Погибли военнослужащие Объединённых сил.
"Бойцы были отрезаны пламенем от остального личного состава", - сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что на позициях Вооружённых сил Украины в Донбассе произошёл пожар.
По данным представителей Народной милиции ДНР, инцидент произошёл в районе населённого пункта Красногоровка. Согласно предварительным данным, бойцы 1-го десантно-штурмового батальона ВСУ в состоянии алкогольного опьянения подожгли траву.
Пламя перекинулось на склад, в котором хранилось военное имущество. В результате уничтожено два комплекта радиостанций, пять бронежилетов и прибор ночного видения, однако командование пытается скрыть ущерб.
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