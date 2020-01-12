"Были наводчики, был предатель": Баранец не исключил версию о провокаторе после признания Ирана

По словам Баранца, признание такой трагической ошибки на официальном уровне делает честь Ирану, в отличие от Украины, которая так и не призналась, что сбила малайзийский Boeing.

"Это значит, что, безусловно, Иран, как это положено в цивилизованном обществе, выплатит всем странам, пассажиры которых погибли в этом лайнере, компенсацию. Это совершенно очевидно. Это цивилизованный способ, и я почему-то уверен, что, если на официальном уровне Иран признал свою трагическую ошибку, он будет поступать именно так", - говорит Баранец.

Что касается версии о провокаторе, то эксперт отнёс эту мысль в разряд догадок. Он подчеркнул, что эту версию не стоит исключать, однако сам он склоняется к тому, что была допущена трагическая дилетантская ошибка.

"Все иранские ПВО находились во всполошенном состоянии. Ну, а если учитывать, что произошла такая ошибка, то это говорит об очень низком профессионализме иранских специалистов ПВО. Это для них горький урок. Потому что уже, таким образом, нельзя исключать, что они точно так же могут не только украинский, но и собственный лайнер завалить", - комментирует военный обозреватель "КП".

Тем не менее с версией о провокаторе надо разбираться, считает Баранец. Необходимо установить, кто непосредственно "нажимал кнопку", какими данными располагал тот дивизион ПВО, который стрелял.

"Почему, что было на радарах, какая отметка? В общем, здесь нужен глубокий профессиональный разбор. Я не исключаю опять-таки, что первая версия - это, конечно, непрофессионализм. Ну, а что касается провокаций, то нам надо разбираться, кто там нажимал кнопку и кто пришёл к выводу. Вы же знаете, когда у нас в Сирии убили нашего российского генерала, то сирийская разведка взяла след, который указывал на то, что было предательство, были наводчики на тот командный пункт, где находился российский генерал", - напомнил эксперт.

В заключение он подчеркнул, что, как бы там ни было, Иран поступил весьма достойно в этой ситуации, признав собственную ошибку.

"И потому я опять и опять повторяю, что таким образом хорошо бы поступить и Украине, за тот Boeing, который они сбили над Донецкой областью", - заключил эксперт.

Утром 11 января власти Ирана признали, что украинский Boeing над Тегераном был сбит ПВО республики. Президент Хасан Рухани принёс извинения семьям погибших и пообещал, что виновные будут наказаны. Самолёт потерпел крушение 8 января, погибло 176 человек.