"Были и раньше проблемы со здоровьем": В Китае американка умерла от коронавируса

Стало известно о том, что в китайском городе Ухане скончался от коронавируса гражданин США. Как сообщает американское дипведомство, погибшему было 60 лет.

Между тем издание New York Times передаёт, что речь идет о 60-летней женщине. По данным СМИ, у неё были и ранее проблемы со здоровьем. Когда именно у американки обнаружили опасный вирус и в какие сроки женщину госпитализировали, не сообщается.

Ранее Роспотребнадзор рассказал, кто должен особенно тщательно следить за здоровьем во время вспышки эпидемии, вызываемой новым типом коронавируса, пришедшего из Китая. Санитарные врачи утверждают, что "уханьский синдром" особенно опасен для детей до двух лет. Тяжелее всего болезнь протекает у младенцев до шести месяцев.

Кроме того, коронавирус может поразить пожилых людей, пациентов с ослабленным иммунитетом, а также страдающих астмой, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, передаёт "РИА Новости".

Медики напомнили об основных симптомах нового типа пневмонии. Это высокая температура, кашель и боль в горле, затруднённое дыхание. У "уханьского синдрома" долгий и почти бессимптомный инкубационный период. Защититься от новой болезни сложно, потому что пока нет вакцины и лекарств.

Однако общие рекомендации стандартные. В Роспотребнадзоре посоветовали чаще мыть руки, использовать защитные маски, вести здоровый образ жизни, высыпаться, правильно питаться и регулярно делать влажную уборку дома.