"Были чьими-то шпионами": Украинцы сообщили о таинственном исчезновении оперов СБУ в закарпатском лесу

Трое оперативников киевского управления СБУ пропали в закарпатском лесу. Как сообщают местные медиа, сотрудники пропали двумя днями ранее.

По информации "Ньюсфронта", внезапное исчезновение трёх человек всерьёз обеспокоило управление.

На данный момент известно, что вместе с тремя представителями Киева в лес отправился и один местный силовик. Информации о его местонахождении также нет.

Как сообщает источник телеграм-канала "Джокер ДНР", не исключено, что пропавшие были шпионами другой страны.

"У меня есть информация о том, что они были чьими-то шпионами и были отозваны работодателем. Скорее всего, скоро мы увидим их по телевизору в телевизионной передаче другого государства", - говорится в сообщении.

При этом, как ранее отмечало издание NEWS.ru, в Виноградовский район Закарпатской области был отправлен мобильный резерв Национальной гвардии Украины. Официально сообщалось, что специальные силы военных направлены в регион с целью повышения уровня безопасности отдыхающих во время зимнего курортного сезона.