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"Были чьими-то шпионами": Украинцы сообщили о таинственном исчезновении оперов СБУ в закарпатском лесу
13 декабря 2019, 18:09 • 35 • В мире
В украинских медиа появились сведения об исчезновении троих киевских оперативников СБУ в лесу в Закарпатье. Деталей происшествия известно немного, однако в Сети уже появились слухи, что пропавшие были шпионами другой страны.
Трое оперативников киевского управления СБУ пропали в закарпатском лесу. Как сообщают местные медиа, сотрудники пропали двумя днями ранее.
По информации "Ньюсфронта", внезапное исчезновение трёх человек всерьёз обеспокоило управление.
На данный момент известно, что вместе с тремя представителями Киева в лес отправился и один местный силовик. Информации о его местонахождении также нет.
Как сообщает источник телеграм-канала "Джокер ДНР", не исключено, что пропавшие были шпионами другой страны.
"У меня есть информация о том, что они были чьими-то шпионами и были отозваны работодателем. Скорее всего, скоро мы увидим их по телевизору в телевизионной передаче другого государства", - говорится в сообщении.
При этом, как ранее отмечало издание NEWS.ru, в Виноградовский район Закарпатской области был отправлен мобильный резерв Национальной гвардии Украины. Официально сообщалось, что специальные силы военных направлены в регион с целью повышения уровня безопасности отдыхающих во время зимнего курортного сезона.
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