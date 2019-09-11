Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путину рассказали о видах на урожай
Депутат оценил сообщения о приостановке Киевом разрыва отношений с Москвой
"Кто будет извиняться?": Захарова на примере Болтона указала американц...
Лавров: Россия подтверждает готовность быть гарантом договоренностей по Приднест...
Главная / Политика

"Была великой и останется": Песков об изменениях в Арктике для России после ухода Болтона

11 сентября 2019, 14:39  •  127 • Политика
В Кремле прокомментировали отставку советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Так, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что политика России в Арктике останется прежней: страна как была "великой державой, так и останется".
Песков подчеркнул, что после ухода Болтона ничего не поменяется, не изменится.
"Россия как была великой арктической державой, так она ею и останется, где бы господин Болтон ни работал", - подчеркнул Песков, отвечая на соотвествующий вопрос журналистов.
Ранее Болтон активно выступал против усиления России и Китая в Арктике.
Накануне Дональд Трамп написал в "Твиттере", что уволил Болтона из-за разногласий по внешней политике. Тот, в свою очередь, заявил, что подал в отставку сам.
В свою очередь, американские СМИ писали, что у Трампа и Болтона разные позиции по целому ряду аспектов внешней политики. В частности, разногласия касались отношений с КНДР, Ираном и Афганистаном.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



127
Источник
Похожие новости
10 сентября 2019, 22:24
Создатель Царьграда уходит из "Справедливой России" ради ВРНС – СМИ
10 сентября 2019, 22:24
Не формат: Россия не торопится возвращаться в «большую восьмерку»
11 сентября 2019, 01:39
Косачев оценил шансы на продление ДСНВ после отставки Болтона
10 сентября 2019, 19:09
Россию хотят сделать "соответчиком": Эксперт назвал скандал со шпионом в Кремле элементом борьбы с Трампом
11 сентября 2019, 14:39
"Имел доступ к данным спецслужб?": Песков дал четкий ответ по "агенту" США Смоленкову
10 сентября 2019, 19:09
Путин снял с должности замглавы МИД, ответственного за связи со странами СНГ
Новости партнеров
 
Выбор дня
11 сентября 2019, 01:39
Зеленский работает на Путина: МН17 привёл диванных экспертов на Западе к неожиданным ...
11 сентября 2019, 01:39
Лукашенко грозит России, либерда в восторге (Руслан Осташко)
11 сентября 2019, 11:24
"Если приглядеться к снимкам": Эксперт назвал общее между терактом 9/11 в С...
11 сентября 2019, 04:54
"И над каждым ценник": Кличко среди лидеров "цветных революций" н...
11 сентября 2019, 04:54
Украинский политолог выдумал географическую головоломку об "острове Крым"
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 сентября 2019, 19:24
Эксперт оценил слова Порошенко о причастности к обмену России и Украины
10 сентября 2019, 06:09
"Идет торг, и Путин говорит - за эти флажки не переходить": Квачков объяснил внезапную дерзость США
08 сентября 2019, 08:39
Новороссия в огне, но дипломатам видится перемирие
06 сентября 2019, 04:39
"Уровень национальных аборигенов": Латвийская журналистка решила отчитать Вайкуле из-за русского языка
08 сентября 2019, 02:09
Нидерланды негодуют: Обломает ли Москва голландцам зубы на "ценном свидетеле" по МН17?
07 сентября 2019, 00:09
"Уничтожение граждан": В украинской Раде подвели итоги работы "Доктора Смерти" Супрун
08 сентября 2019, 05:24
В Кремле раскрыли детали телефонного разговора Путина и Зеленского
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.