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"Была великой и останется": Песков об изменениях в Арктике для России после ухода Болтона
11 сентября 2019, 14:39 • 127 • Политика
В Кремле прокомментировали отставку советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Так, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что политика России в Арктике останется прежней: страна как была "великой державой, так и останется".
Песков подчеркнул, что после ухода Болтона ничего не поменяется, не изменится.
"Россия как была великой арктической державой, так она ею и останется, где бы господин Болтон ни работал", - подчеркнул Песков, отвечая на соотвествующий вопрос журналистов.
Ранее Болтон активно выступал против усиления России и Китая в Арктике.
Накануне Дональд Трамп написал в "Твиттере", что уволил Болтона из-за разногласий по внешней политике. Тот, в свою очередь, заявил, что подал в отставку сам.
В свою очередь, американские СМИ писали, что у Трампа и Болтона разные позиции по целому ряду аспектов внешней политики. В частности, разногласия касались отношений с КНДР, Ираном и Афганистаном.
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