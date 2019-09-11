"Была великой и останется": Песков об изменениях в Арктике для России после ухода Болтона

Песков подчеркнул, что после ухода Болтона ничего не поменяется, не изменится.

"Россия как была великой арктической державой, так она ею и останется, где бы господин Болтон ни работал", - подчеркнул Песков, отвечая на соотвествующий вопрос журналистов.

Ранее Болтон активно выступал против усиления России и Китая в Арктике.

Накануне Дональд Трамп написал в "Твиттере", что уволил Болтона из-за разногласий по внешней политике. Тот, в свою очередь, заявил, что подал в отставку сам.

В свою очередь, американские СМИ писали, что у Трампа и Болтона разные позиции по целому ряду аспектов внешней политики. В частности, разногласия касались отношений с КНДР, Ираном и Афганистаном.