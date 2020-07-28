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"Была, оказывается, такая страна": Киев празднует крещение "Руси-Украины"

28 июля 2020, 21:05  •  134 • Политика
28 июля православные празднуют День Крещения Руси. Тем временем на Украине, если верить местным СМИ, празднуют крещение "Руси-Украины". "Была, оказывается, такая страна - "Русь-Украина", - смеются пользователи Сети.
Во вторник, 28 июля, Русская Православная Церковь празднует День Крещения Руси князем Владимиром. А на Украине, судя по заголовкам СМИ, отмечают крещение "Руси-Украины".
Украинское издание "Обозреватель" выпустило сегодня статью под названием "День Хрещення Киiвьскоi Русi-Украiни: iсторiя та традицii свята". Уже по одному только заголовку видно, как свидомых украинских патриотов корёжит от того, что у Украины с Россией единая история, которая к тому же вскрывает всю абсурдность фарса с "незалежностью".
Была, оказывается, такая страна - "Русь-Украина, - иронизирует Telegram-канал "Мюсли Лаврова".
Напомним, что под конец своего президентства глава Украины и олигарх Пётр Порошенко устроил церковный раскол в стране, выпросив в обмен на храмы у Константинополя признание украинских сектантов и раскольников.
Фото: скриншот Telegram-канала "Мюсли Лаврова"

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