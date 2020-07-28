"Была, оказывается, такая страна": Киев празднует крещение "Руси-Украины"

Во вторник, 28 июля, Русская Православная Церковь празднует День Крещения Руси князем Владимиром. А на Украине, судя по заголовкам СМИ, отмечают крещение "Руси-Украины".

Украинское издание "Обозреватель" выпустило сегодня статью под названием "День Хрещення Киiвьскоi Русi-Украiни: iсторiя та традицii свята". Уже по одному только заголовку видно, как свидомых украинских патриотов корёжит от того, что у Украины с Россией единая история, которая к тому же вскрывает всю абсурдность фарса с "незалежностью".

Была, оказывается, такая страна - "Русь-Украина, - иронизирует Telegram-канал "Мюсли Лаврова".

Напомним, что под конец своего президентства глава Украины и олигарх Пётр Порошенко устроил церковный раскол в стране, выпросив в обмен на храмы у Константинополя признание украинских сектантов и раскольников.

Фото: скриншот Telegram-канала "Мюсли Лаврова"