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"Была, оказывается, такая страна": Киев празднует крещение "Руси-Украины"
28 июля 2020, 21:05 • 134 • Политика
28 июля православные празднуют День Крещения Руси. Тем временем на Украине, если верить местным СМИ, празднуют крещение "Руси-Украины". "Была, оказывается, такая страна - "Русь-Украина", - смеются пользователи Сети.
Во вторник, 28 июля, Русская Православная Церковь празднует День Крещения Руси князем Владимиром. А на Украине, судя по заголовкам СМИ, отмечают крещение "Руси-Украины".
Украинское издание "Обозреватель" выпустило сегодня статью под названием "День Хрещення Киiвьскоi Русi-Украiни: iсторiя та традицii свята". Уже по одному только заголовку видно, как свидомых украинских патриотов корёжит от того, что у Украины с Россией единая история, которая к тому же вскрывает всю абсурдность фарса с "незалежностью".
Напомним, что под конец своего президентства глава Украины и олигарх Пётр Порошенко устроил церковный раскол в стране, выпросив в обмен на храмы у Константинополя признание украинских сектантов и раскольников.
Фото: скриншот Telegram-канала "Мюсли Лаврова"
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