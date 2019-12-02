"Была бы возможность, и за Гитлера бы "прописали": В Сети оценили "сюрприз" США для "Северного потока - 2"

Bild сообщает, что "Северный поток - 2" ещё можно остановить. Якобы власти США приготовили "новогодний сюрприз" для русских. По данным немецких журналистов, "санкционный трюк" поможет остановить строительство даже на таком позднем этапе. При этом немецкое издание ссылается на источник в американском Сенате, пишет Nation News.

"Как стало известно изданию от источников в американском Сенате, противники "Северного потока - 2" в США рассчитывают "окольными путями" добиться введения санкций против европейских компаний, которые принимают участие в строительстве российского газопровода", - сообщает издание.

"Санкционный трюк" станет частью закона о военном бюджете Соединённых Штатов на 2020 год. Журналисты считают это логичной идеей, хотя до этого такую схему не применяли.

"Была бы у них возможность, они бы нам и за Гитлера санкции прописали", - прокомментировал в Twitter пользователь Анатолий Коровин.

"Оказывается, трубопровод, снабжающий Европу дешёвым газом, является угрозой безопасности США", - немного удивился автор микроблога "Голос Мордора".

"Наличие газа, нефти и прочего у других стран, кроме США, по определению является угрозой", - подтвердил @NkbVf3J7QrD3BWQ.

"Для США является угрозой всё, что может составить им конкуренцию... И не важно, в чём это выражается... А значит, или срочные санкции или попытка дестабилизации", - уверена @vfhtdj.

"В Штатах уже два месяца, как нет оборонного бюджета. Многие связывают это с тем, что туда пытаются "пропихнуть" расходы для препятствования строительству "Северного потока - 2". Идиоты, его-то уже скоро достроят, а они всё дергаются. Так в какой стране бардак?" - поинтересовался Андрей Северный.

"США - гуру 80 уровня по распилу бюджета, особенно военного. Ещё пара сотен лярдов осядет в карманах сенаторов, а они потом по CNN будут жаловаться, что "санкции не работают". На "Северном потоке" это не скажется никак", - добавила Илона Кулагина.