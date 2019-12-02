|
"Была бы возможность, и за Гитлера бы "прописали": В Сети оценили "сюрприз" США для "Северного потока - 2"
02 декабря 2019, 18:54 • 112 • В мире
Несмотря на то что работы по "Северному потоку - 2" уже подходят к концу, США не оставляют надежды затормозить и даже полностью остановить строительство газопровода. В частности, Вашингтон готовит некий "сюрприз" в виде "санкционного трюка". "Была бы возможность, и за Гитлера бы "приписали", - отреагировали пользователи Сети.
Bild сообщает, что "Северный поток - 2" ещё можно остановить. Якобы власти США приготовили "новогодний сюрприз" для русских. По данным немецких журналистов, "санкционный трюк" поможет остановить строительство даже на таком позднем этапе. При этом немецкое издание ссылается на источник в американском Сенате, пишет Nation News.
"Как стало известно изданию от источников в американском Сенате, противники "Северного потока - 2" в США рассчитывают "окольными путями" добиться введения санкций против европейских компаний, которые принимают участие в строительстве российского газопровода", - сообщает издание.
"Была бы у них возможность, они бы нам и за Гитлера санкции прописали", - прокомментировал в Twitter пользователь Анатолий Коровин.
"Оказывается, трубопровод, снабжающий Европу дешёвым газом, является угрозой безопасности США", - немного удивился автор микроблога "Голос Мордора".
"Наличие газа, нефти и прочего у других стран, кроме США, по определению является угрозой", - подтвердил @NkbVf3J7QrD3BWQ.
"Для США является угрозой всё, что может составить им конкуренцию... И не важно, в чём это выражается... А значит, или срочные санкции или попытка дестабилизации", - уверена @vfhtdj.
"В Штатах уже два месяца, как нет оборонного бюджета. Многие связывают это с тем, что туда пытаются "пропихнуть" расходы для препятствования строительству "Северного потока - 2". Идиоты, его-то уже скоро достроят, а они всё дергаются. Так в какой стране бардак?" - поинтересовался Андрей Северный.
"США - гуру 80 уровня по распилу бюджета, особенно военного. Ещё пара сотен лярдов осядет в карманах сенаторов, а они потом по CNN будут жаловаться, что "санкции не работают". На "Северном потоке" это не скажется никак", - добавила Илона Кулагина.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
112
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
30 ноября 2019, 05:09
|
26 ноября 2019, 01:54
|
27 ноября 2019, 15:09
|
30 ноября 2019, 05:09
|
29 ноября 2019, 04:24
|
29 ноября 2019, 03:09
|
30 ноября 2019, 21:24