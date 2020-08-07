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"Был звонок": Гражданина России хотят "пришить" к делу о взрыве в Бейруте?

07 августа 2020, 12:20  •  68 • Политика
Полиция Кипра опросила российского бизнесмена Гречушкина после взрыва в Бейруте. Дипломатические источники подтвердили, что он обращался за помощью в консульство.
В связи со взрывом в Бейруте на Кипре полиция допросила гражданина России Игоря Гречушкина, которому, предположительно, принадлежал груз селитры, конфискованный ливанскими правоохранителями. Об этом сообщают дипломатические источники.
По предварительной версии, причиной взрыва в порту Бейрута стали почти 3 тысячи тонн аммиачной селитры. Взрывоопасные удобрения в 2014 году были конфискованы вместе с судном, которое, как утверждается, принадлежало проживающему на Кипре российскому бизнесмену.
Утверждается, что этим бизнесменом был Игорь Гречушкин. Полиция Кипра допросила его, а затем передала содержание беседы властям Ливана. Дипломатические источники сообщают, что недавно Гречушкин обращался за помощью в консульство России на Кипре.
Был звонок в консульство, - сообщает источник "РИА Новости".
К сожалению, никаких подробностей телефонного разговора не сообщается.
Напомним, что взрыв, сотрясший Бейрут на этой неделе предположительно произошёл из-за сварочных работ на портовом складе, где шесть лет в больших объёмах хранилась конфискованная аммиачная селитра.
Тем временем в столицу Ливана прибыли пять спасателей-кинологов из России. Они помогут искать людей, которые ещё могут оставаться под завалами после взрыва, пишет Nation News.

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