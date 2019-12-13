Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Скабеева наглядно показала, почему Путин был прав насчёт украинских радикалов
Дайджест СМИ: Германия опровергла слова Путина, Турция пригрозила закрыть базу С...
«Российский след» не нашли: в убийстве Павла Шеремета подозревают украинских нац...
Китай послал WADA, а Россия оправдывается (Руслан Осташко)
Главная / Политика

"Был ярким политиком общенационального масштаба": Путин предложил увековечить память о Лужкове

13 декабря 2019, 08:24  •  75 • Политика
Президент России Владимир Путин попросил внести предложения по увековечению памяти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. "Он был, безусловно, очень ярким человеком и политиком общероссийского, общенационального масштаба", - отметил глава государства.
На Совете безопасности России президент Владимир Путин высказался по поводу кончины бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова и попросил внести предложения по увековечению его памяти. Глава государства отметил, что бывший градоначальник очень много сделал для развития столицы России.
"Как вы знаете, его всегда называли "крепкий хозяйственник" - он таким и был, но не только. Он был, безусловно, очень ярким человеком и политиком общероссийского, общенационального масштаба", - сказал Владимир Путин.
Президент России добавил, что Лужков также был человеком своего времени и своей эпохи. Он занимался развитием Москвы в самое сложное для страны время, подчеркнул глава государства.
"Прошу мэрию Москвы и Правительство Российской Федерации внести предложения по увековечению памяти Юрия Михайловича Лужкова", - подытожил Путин.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



75
Источник
Похожие новости
12 декабря 2019, 22:39
"Российская угроза": В МИД Франции сделали прогноз для НАТО
12 декабря 2019, 22:39
Порошенко тоже стал "не лохом": Экс-президент Украины украл коронную фразу Зеленского
13 декабря 2019, 08:24
"Скоро будем ходить на приёмы в кроссовках и класть ноги на стол": Экс-глава протокола Ельцина - о выходках новых политиков
12 декабря 2019, 10:54
Посол ФРГ прибыл в МИД РФ
13 декабря 2019, 01:54
Форуму "Свободной России" скоро конец? В Госдуму внесён закон против мероприятий НКО-иноагентов
13 декабря 2019, 05:09
"Пришлось переотдавать приказ несколько раз": Военный эксперт о новом штурме Хафтаром столицы Ливии
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 декабря 2019, 21:40
Жириновский ПРЕДСКАЗАЛ итоги "НОРМАНДСКОГО ФОРМАТА"! Зал в шоке! Такой точности не ожидал никто!
11 декабря 2019, 01:09
Вассерман одной фразой охарактеризовал переговоры Зеленского с Путиным
11 декабря 2019, 10:54
"Украину уничтожат к 2024 году, если не залить Донбасс кровью": Националисты Украины пошли ва-банк
09 декабря 2019, 00:24
Потеря Донбасса — подарок судьбы для Украины: Американский историк призвал Киев благодарить Москву
07 декабря 2019, 09:24
"И границы не перейдут": Автору марша "на Крым" напомнили о прошлом провале
07 декабря 2019, 22:09
В преддверии саммита «нормандской четвёрки»: на Украине приняли основной сценарий реинтеграции Донбасса
10 декабря 2019, 03:54
Если не будет войны, Донбасс присоединит Украину
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.