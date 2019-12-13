"Был ярким политиком общенационального масштаба": Путин предложил увековечить память о Лужкове

На Совете безопасности России президент Владимир Путин высказался по поводу кончины бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова и попросил внести предложения по увековечению его памяти. Глава государства отметил, что бывший градоначальник очень много сделал для развития столицы России.

"Как вы знаете, его всегда называли "крепкий хозяйственник" - он таким и был, но не только. Он был, безусловно, очень ярким человеком и политиком общероссийского, общенационального масштаба", - сказал Владимир Путин.

Президент России добавил, что Лужков также был человеком своего времени и своей эпохи. Он занимался развитием Москвы в самое сложное для страны время, подчеркнул глава государства.