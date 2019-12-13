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"Был ярким политиком общенационального масштаба": Путин предложил увековечить память о Лужкове
13 декабря 2019, 08:24 • 75 • Политика
Президент России Владимир Путин попросил внести предложения по увековечению памяти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. "Он был, безусловно, очень ярким человеком и политиком общероссийского, общенационального масштаба", - отметил глава государства.
На Совете безопасности России президент Владимир Путин высказался по поводу кончины бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова и попросил внести предложения по увековечению его памяти. Глава государства отметил, что бывший градоначальник очень много сделал для развития столицы России.
Президент России добавил, что Лужков также был человеком своего времени и своей эпохи. Он занимался развитием Москвы в самое сложное для страны время, подчеркнул глава государства.
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