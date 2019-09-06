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"Был в списке, но…": Киев не отдает России пленного танкиста Гаджиева
06 сентября 2019, 20:54 • 106 • Политика
Киев не отдает России танкиста Руслана Гаджиева, который был пленен в бою под Дебальцево. "Он был в списке, но в пункт обмена его так и не доставили", - сообщил адвокат Валентин Рыбин.
Украинский адвокат отметил, что как минимум 12 граждан России из списка обмена были помилованы властями Украины. Однако это не коснулось уроженца Ростова-на-Дону Руслана Гаджиева, который участвовал в танковом бою как ополченец батальона Народной Милиции ЛНР.
В том сражении с украинскими военными последних погибло восемь человек. Сам Гаджиев был пленен в ходе боя в 2015 году, через 2 года его приговорили в суде Украины к 15 годам заключения.
"Он был в списке, но в пункт обмена его так и не доставили, указа о его помиловании также нет", — отметил адвокат Рыбин. Он выдвинул предположение, что Киев не желает вообще выдавать Гаджиева. По его мнению, в дальнейшем это может осложнить процесс обмена заключенными между Россией и Украиной, передает агентство Интерфакс.
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