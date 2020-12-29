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"Был только один способ избежать войны": Пашинян раскрыл свою позицию по России

29 декабря 2020, 14:20  •  152 • Политика
Премьер-министр Армении Никол Пашинян раскрыл свою позицию по России в соцсетях. По его словам, "был только один способ избежать войны".
На своей странице в Facebook он отметил, что мысль о том, что избежать войны в теме гибкой политики, постоянно вводится в обращение.
"Те, кто распространяет этот тезис, должны хотя бы ответить на один вопрос, - написал он. - В результате проводимой ими "гибкой" политики не удалось избежать войны 2016 года, которой предшествовала беспрецедентная эскалация 2015 года".
По его словам, "гибкая" политика, проводимая Арменией на протяжении многих лет, привела к внесению в январе 2016 года российских предложений, которые предусматривали возвращение 7 территорий (5 + 2) без какого-либо уточнения статуса Нагорного Карабаха".
Пашинян отметил, что Россия сделала такое предложение в связи с тем, что "Мадридский процесс вступил в изоляцию, потому что Арцах мог получить статус за пределами Азербайджана только по Азербайджану".
Премьер считает, что "России и всем было очевидно, что Азербайджан никогда не согласится на такой вариант", а поэтому нужно было найти способы вывести процесс из самоизоляции.
"Был только один способ избежать войны - вернуть территории, забыв о статусе Арцаха", - написал он.

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