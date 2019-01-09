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"Был ставленником ЦК КПСС, стал героем Украины": Гаспарян - о прошлом лидера церковных раскольников Филарета

09 января 2019, 10:39  •  202 • Политика
Украинский президент Петр Порошенко присвоил лидеру церковных раскольников лжепатриарху Филарету (Михаилу Денисенко) звание Героя Украины. Публицист и писатель Армен Гаспарян напомнил, кого именно Порошенко сделал символом новой власти. "Был ставленником ЦК КПСС, стал героем Украины", - пишут в Сети.
"Учитесь! Быть ставленником ЦК КПСС, работать на КГБ СССР, не только избежать декоммунизации, но и стать одним из символов новой власти, - пишет публицист Армен Гаспарян в своем микроблоге. - Рабочего Никодимова народ знает".
Напомним, что президент Незалежной Петр Порошенко накануне присвоил главе раскольнического Киевского лжепатриархата Денисенко звание Героя Украины. Порошенко отметил, что наградил его якобы за вклад "в борьбу за собственную поместную Церковь".
"Можно подумать, у них другие были. Взять хоть бы Хмельницкого", - иронично отвечают подписчики Гаспаряну.
"Звание героя на Украине дают перед посадкой. Списали Филаретушку", - намекают комментаторы.
После объявления о создании новой якобы "церковной структуры" ПЦУ - Денисенко стал ее "почетным патриархом".
Порошенко присвоил лидеру церковных раскольников Филарету Денисенко звание Героя Украины

Учитесь! Быть ставленником ЦК КПСС, работать на КГБ СССР, не только избежать декоммунизации, но и стать одним из символов новой власти... Рабочего Никодимова народ знает :)
— Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) January 9, 2019

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