Украинский президент Петр Порошенко присвоил лидеру церковных раскольников лжепатриарху Филарету (Михаилу Денисенко) звание Героя Украины. Публицист и писатель Армен Гаспарян напомнил, кого именно Порошенко сделал символом новой власти. "Был ставленником ЦК КПСС, стал героем Украины", - пишут в Сети.

"Учитесь! Быть ставленником ЦК КПСС, работать на КГБ СССР, не только избежать декоммунизации, но и стать одним из символов новой власти, - пишет публицист Армен Гаспарян в своем микроблоге. - Рабочего Никодимова народ знает".

Н апомним, что президент Незалежной Петр Порошенко накануне присвоил главе раскольнического Киевского лже патриархата Денисенко звание Героя Украины. Порошенко отметил , что наградил его якобы за вклад "в борьбу за собственную поместную Ц ерковь".

"Можно подумать, у них другие были. Взять хоть бы Хмельницкого", - иронично отвечают подписчики Гаспаряну.

"Звание героя на Украине дают перед посадкой. Списали Филаретушку", - намекают комментаторы.

После объявления о создании новой якобы "церковной структуры" ПЦУ - Денисенко стал ее "почетным патриархом".