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"Был самолёт": Глава Пентагона обвинил Россию во вторжении в воздушное пространство США

16 апреля 2020, 12:10  •  334 • Политика
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что российский самолёт вторгся в воздушное пространство США. По его словам, коронавирус не заставил другие страны отказаться от "вызовов" Штатам. "Был самолёт", - утверждает Эспер.
В интервью телеканалу Fox News глава Министерства обороны США Марк Эспер рассказал о российском самолёте над США.
"Как вы знаете, Северная Корея проводит испытания оружия, у нас был российский самолёт, который пытался проникнуть в наше воздушное пространство", - произнёс Эспер.
Далее он рассказал о борьбе американцев с терроризмом на территории Ближнего Востока, Афганистана, Африки, Ирака, попытках "сдержать Иран". Эти слова были ответом на вопрос, не пытаются ли другие страны воспользоваться пандемией коронавируса, чтобы достичь своих целей.
Эспер не уточнил, какой "российский самолёт" замечен в воздушном пространстве США и когда это произошло. Глава Пентагона назвал мир "опасным местом" и напомнил, что его ведомство даже в сложной обстановке пандемии не станет прекращать наблюдение за действиями других государств.

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