Владимир Зеленский, действующий лидер Украины, был решителен и смел лишь единожды. Однако после своего стадионного триумфа, когда он дебатировал с Петром Порошенко, Зеленский сдал.

Как отметил в своём телеграм-канале российский сенатор Алексей Пушков, украинский лидер "убежал и забился в угол". По его мнению, Зеленский совсем слаб: после выпада в адрес Порошенко "Я ваш приговор!" шоумен попросту спасовал.

"Как только понадобились не слова, а действия - спасовал, убежал, забился в угол", - отметил Пушков.

В свою очередь, рейтинги действующего лидера Незалежной также тают. Социологи Центра Разумкова отмечают снижение числа тех, кто одобряет деятельность Зеленского, передают "Дни.ру".

Как выяснилось, число жителей страны, одобряющих работу своего президента, снизилось на 18% по сравнению с маем и составило 41%.