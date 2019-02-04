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"Был бы снег, можно было бы на конной тяге": Без сопровождения, маневрируя между автобусами, возят ядерное топливо на Украине
04 февраля 2019, 11:09 • 172 • В мире
В Сети пользователи недоумевают над пренебрежением всех мер безопасности при транспортировке ядерного топлива на Украине. "Был бы снег, можно было бы на конной тяге", - пишут удивленные отсутствием сопровождения и движением машины-перевозчика среди пассажирских автобусов пользователи.
В Сети появились сообщения о том, как некомпетентно перевозят контейнеры с ядерным топливом Westinghouse по окружной дороге Киева. Самые верхние из них - привязаны веревкой на "бабий узел". Машина едет в плотном потоке среди пассажирских автобусов. Информацией поделилась журналист Юлия Витязева.
Она написала в своем Тwitter-аккаунте: "На счёт техники безопасности никто не заморачиваются. Тем более, что в случае чего - всегда можно обвинить агатов Кремля".
Такое пренебрежение всеми нормами безопасности шокирует не одну Витязеву.
В Сети комментируют опасный автомобиль и перевозку ядерного топлива: "Эх, был бы сейчас снег, можно было бы вообще на конной тяге..."
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