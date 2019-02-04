Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Агент Кремля со стажем": Google назвал украинцев строителями "ми...
"Кто все эти люди": 83 человека на Украине попытаются стать президенто...
Чего ждать России от президентских выборов на Украине
Во Франции на мэра подали в суд за излишнюю политкорректность - СМИ
Главная / В мире

"Был бы снег, можно было бы на конной тяге": Без сопровождения, маневрируя между автобусами, возят ядерное топливо на Украине

04 февраля 2019, 11:09  •  172 • В мире
В Сети пользователи недоумевают над пренебрежением всех мер безопасности при транспортировке ядерного топлива на Украине. "Был бы снег, можно было бы на конной тяге", - пишут удивленные отсутствием сопровождения и движением машины-перевозчика среди пассажирских автобусов пользователи.
В Сети появились сообщения о том, как некомпетентно перевозят контейнеры с ядерным топливом Westinghouse по окружной дороге Киева. Самые верхние из них - привязаны веревкой на "бабий узел". Машина едет в плотном потоке среди пассажирских автобусов. Информацией поделилась журналист Юлия Витязева.


Она написала в своем Тwitter-аккаунте: "На счёт техники безопасности никто не заморачиваются. Тем более, что в случае чего - всегда можно обвинить агатов Кремля".

Такое пренебрежение всеми нормами безопасности шокирует не одну Витязеву.

В Сети комментируют опасный автомобиль и перевозку ядерного топлива: "Эх, был бы сейчас снег, можно было бы вообще на конной тяге..."

Вот так просто перевозятся контейнеры с ядерным топливом (Westinghouse) по окружной дороге Киева —просто привязанные верёвками без сопровождения полиции.

Эх, был бы сейчас снег, можно было бы вообще на конной тяге... pic.twitter.com/AGyQtQRCXd
— Кай из Бруннен-Джи (@djat_ir) 4 февраля 2019 г.
Пишут, что вот так, просто привязанные верёвками и без сопровождения полиции, перевозятся контейнеры с ядерным топливом Westinghouse по окружной дороге Киева. На счёт техники безопасности никто не заморачиватся. Тем более, что в случае чего - всегда можно обвинить агатов Кремля pic.twitter.com/zvEd1vjdjz
— Юлия Витязева (@Vityzeva) 3 февраля 2019 г.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


172
Источник
Похожие новости
04 февраля 2019, 11:09
«Все зашло слишком далеко»: Трамп признал возможность отправки военных в Венесуэлу
04 февраля 2019, 11:09
Чего ждать России от президентских выборов на Украине
04 февраля 2019, 07:39
Проверка боем: почему в США опасаются перерасхода средств на модернизацию армии
Загрузка...
04 февраля 2019, 01:09
«Ситуация может поменяться в любой момент»: удастся ли правящей партии Польши сохранить свои позиции на выборах
03 февраля 2019, 18:39
«Инструмент на крайний случай»: Трамп не исключил применения Вооружённых сил США в Венесуэле
03 февраля 2019, 18:54
Елизавету II будут эвакуировать по "ядерному" сценарию холодной войны с СССР
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Выбор дня
04 февраля 2019, 01:24
"Самолет, окруженный огромной загадкой": СМИ вновь сообщили о прибытии в Ве...
04 февраля 2019, 01:24
НАТО предлагает России "неравные уравнения": Пушков ответил на предложение ...
04 февраля 2019, 07:54
Москва жестко ответит на захват храмов на Украине: Эксперт напомнил Киеву предупрежде...
04 февраля 2019, 04:39
"Предательство - национальная идея": Соцсети отреагировали на призыв кандид...
04 февраля 2019, 04:39
"Агент Кремля со стажем": Google назвал украинцев строителями "мифов о...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 февраля 2019, 03:54
Грохотали стены и бились стёкла: Опубликовано видео с Кубы после падения метеорита
29 января 2019, 02:24
"Накормите Рому пармезаном": Украинский журналист Цимбалюк "умирает с голоду" в России
31 января 2019, 12:39
Балльная система: как россияне смогут узнать свой кредитный рейтинг
29 января 2019, 18:39
Украинские моряки решили повторить керченскую провокацию в духе "Дома-2"
31 января 2019, 16:09
"Бедные" украинские чиновницы "спалились" на отдыхе на Мальдивах - фото
02 февраля 2019, 23:24
"В детском садике под навесиками занимались": пленный украинский "воин света" рассказал об американских инструкторах
30 января 2019, 04:24
"Хотелка до Курил не доросла": Проговорившемуся про базы США Абэ предложили "по-быстрому" сделать харакири
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.