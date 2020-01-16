Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Могу я встретиться с Путиным?": Трамп заявил о своём желании перед ин...
С Медведевым, но без правительства: что делать дальше «Единой России»
Михаил Мишустин: «Расходы граждан мы контролировать не собираемся»
«Современный, инновационный, одновременно дотошный»: Пять качеств Михаила Мишуст...
Главная / Политика

"Быдло начнёт рожать ради миллиона": Водонаева снова оскорбила народ, попутно раскритиковав план Путина

16 января 2020, 14:39  •  68 • Политика
Светская львица Алёна Водонаева опубликовала пост в соцсети, в котором раскритиковала предложенный президентом России Владимиром Путиным во время его послания Федеральному Собранию демографический план и меры поддержки семьи, включая изменения по маткапиталу. "Быдло начнёт рожать ради миллиона", - снова оскорбила народ России Водонаева.
Напомним, ранее телеведущая и светская львица довольно оскорбительно высказалась о российском народе. Алёна Водонаева призвала не рожать "рабов", а делать аборты и заниматься карьерой. Обращалась Водонаева ко всем женщинам России.
Высказывания Алёны Водонаевой звучали, как минимум, спорно. Она говорила, что презирает семьи, живущие в нищете и растящие при этом нескольких детей. По версии Водонаевой, многодетные семьи - это удел или богачей, или необразованных людей. Кроме того, телеведущая, которая большему числу зрителей наверняка известна скорее как участница скандального проекта "Дом-2", выступила против запрета абортов и добавила, что нельзя рожать детей только из одного желания иметь малыша.
После послания президента России Федеральному Собранию, в котором Владимир Путин предложил демографический план и ряд важных для страны мер поддержки семьи, детей, Водонаева вновь оскорбила народ. Попутно она же раскритиковала и предложенные главой государства меры поддержки, включая изменения по маткапиталу.
У себя в Instagram телеведущая заявила, что "проблема демографии не в размере материнского капитала, а в уровне жизни" граждан нашей страны.
"Этот миллион с небольшим рискует стать роковым для будущих поколений, если отчаявшиеся от нищеты граждане России или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки, начнут рожать ради этого миллиона", - заявила Водонаева.
По её мнению, "не спасут ни пять тысяч рублей, ни 11, ни даже бесплатное горячее питание в школах", а чтобы прокормить себя и детей, "люди будут брать кредиты и платить из поколения в поколение". Резюмируя, светская львица напомнила о проблемах "с садами, со школами, с медициной и специалистами" и задала вопрос: "Какие роды, дорогие друзья?"
Фото: скриншот instagram/alenavodonaeva
Под постом пользователи поинтересовались тем, как бы сама Водонаева исправила сложившуюся ситуацию.
"Я бы? Уволила бы всех, кто не справляется с должностными обязанностями, - тут же ответила телеведущая. - Я за парламент, за специалистов, за ответственных людей. За людей, работающих НА ЛЮДЕЙ!"
Напомним, в числе предложенных Путиным инициатив, были и изменения, связанные с маткапиталом. Программу глава государства пообещал продлить до 2026 года минимум, отметив, что и такой шаг на сегодня недостаточен. Предложил Путин давать маткапитал уже за первенца.
"Нам необходимо поддержать молодых людей, тех, кто начинает семейную жизнь и, уверен, мечтает о детях. В связи с этим хотел бы предложить новые, дополнительные решения по материнскому капиталу, которые также должны вступить в силу с 1 января 2020 года.
Уже при рождении первенца семья получит право на материнский капитал в его сегодняшнем объёме. После индексации с января 2020 года – это 466 617 рублей. Именно столько до сих пор полагалось при рождении второго или последующего ребёнка. Такая поддержка даст возможность семье подготовиться к рождению второго ребёнка.
Но считаю, что в современных условиях и этого мало, с учётом тех демографических вызовов, с которыми сталкивается страна, недостаточно. Можно и нужно сделать больше. Предлагаю увеличивать материнский капитал ещё на 150 тысяч рублей. Право на эти дополнительные средства к материнскому капиталу семья получит при рождении уже второго ребёнка.
Таким образом, общий размер материнского капитала для семьи с двумя детьми составит 616 617 рублей. И в дальнейшем он будет ежегодно индексироваться.
При этом считаю, что если в семье сейчас есть ребёнок, то после рождения второго материнский капитал должен предоставляться ей уже в новом, увеличенном размере. А это, как я уже сказал, 616 617 рублей.
Добавлю, мы уже приняли решение, что при рождении третьего ребёнка государство «гасит» за семью 450 тысяч рублей её ипотечного кредита. То есть в целом семья с тремя детьми сможет при помощи государства вложить в решение своей жилищной проблемы свыше одного миллиона рублей. Для целого ряда регионов, городов, даже областных центров это почти половина стоимости квартиры или дома".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



68
Источник
Похожие новости
15 января 2020, 17:09
Путин поручил правительству исполнять обязанности до формирования нового кабинета
15 января 2020, 17:09
Путин введет должность зампредседателя Совбеза. На нее назначат Медведева
15 января 2020, 19:09
Выставляющий русских "пятой колонной" режим Эстонии не является демократией - политолог
16 января 2020, 04:54
Идём на поправки: как изменит Россию послание Владимира Путина
15 января 2020, 22:24
Кадыров назначил Хучиева и.о. главы Чечни
16 января 2020, 14:39
"Могу я встретиться с Путиным?": Трамп заявил о своём желании перед инаугурацией
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 января 2020, 16:56
Правду НЕ СКРЫТЬ! Жириновский объяснил КТО в Иране может ЛЕГКО СМЕНИТЬ РЕЖИМ
12 января 2020, 22:54
"Русские сбили Boeing MH17": После признаний Ирана информационная война развернулась против России
10 января 2020, 05:54
Пилоты боролись до последнего: Украинские власти скрывают три из семи версий падения "Боинга"
15 января 2020, 02:54
Террористы из ПЗРК сбили истребитель F-16 над Синаем, пилот схвачен - СМИ
10 января 2020, 09:09
Какую ахиллесову пяту вскрыли средства РТР Ирана перед ударом по объектам ВС США? В обход «Пэтриотов»
11 января 2020, 14:24
60 метров до войны? США испугались сближения российского корабля с американским эсминцем
11 января 2020, 20:54
"Экономику Белоруссии ждёт чудовищный кризис": Эксперт о налоге Лукашенко на российскую нефть
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.