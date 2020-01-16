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"Быдло начнёт рожать ради миллиона": Водонаева снова оскорбила народ, попутно раскритиковав план Путина
16 января 2020, 14:39 • 68 • Политика
Светская львица Алёна Водонаева опубликовала пост в соцсети, в котором раскритиковала предложенный президентом России Владимиром Путиным во время его послания Федеральному Собранию демографический план и меры поддержки семьи, включая изменения по маткапиталу. "Быдло начнёт рожать ради миллиона", - снова оскорбила народ России Водонаева.
Напомним, ранее телеведущая и светская львица довольно оскорбительно высказалась о российском народе. Алёна Водонаева призвала не рожать "рабов", а делать аборты и заниматься карьерой. Обращалась Водонаева ко всем женщинам России.
Высказывания Алёны Водонаевой звучали, как минимум, спорно. Она говорила, что презирает семьи, живущие в нищете и растящие при этом нескольких детей. По версии Водонаевой, многодетные семьи - это удел или богачей, или необразованных людей. Кроме того, телеведущая, которая большему числу зрителей наверняка известна скорее как участница скандального проекта "Дом-2", выступила против запрета абортов и добавила, что нельзя рожать детей только из одного желания иметь малыша.
После послания президента России Федеральному Собранию, в котором Владимир Путин предложил демографический план и ряд важных для страны мер поддержки семьи, детей, Водонаева вновь оскорбила народ. Попутно она же раскритиковала и предложенные главой государства меры поддержки, включая изменения по маткапиталу.
У себя в Instagram телеведущая заявила, что "проблема демографии не в размере материнского капитала, а в уровне жизни" граждан нашей страны.
"Этот миллион с небольшим рискует стать роковым для будущих поколений, если отчаявшиеся от нищеты граждане России или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки, начнут рожать ради этого миллиона", - заявила Водонаева.
По её мнению, "не спасут ни пять тысяч рублей, ни 11, ни даже бесплатное горячее питание в школах", а чтобы прокормить себя и детей, "люди будут брать кредиты и платить из поколения в поколение". Резюмируя, светская львица напомнила о проблемах "с садами, со школами, с медициной и специалистами" и задала вопрос: "Какие роды, дорогие друзья?"
Фото: скриншот instagram/alenavodonaeva
Под постом пользователи поинтересовались тем, как бы сама Водонаева исправила сложившуюся ситуацию.
"Я бы? Уволила бы всех, кто не справляется с должностными обязанностями, - тут же ответила телеведущая. - Я за парламент, за специалистов, за ответственных людей. За людей, работающих НА ЛЮДЕЙ!"
Напомним, в числе предложенных Путиным инициатив, были и изменения, связанные с маткапиталом. Программу глава государства пообещал продлить до 2026 года минимум, отметив, что и такой шаг на сегодня недостаточен. Предложил Путин давать маткапитал уже за первенца.
"Нам необходимо поддержать молодых людей, тех, кто начинает семейную жизнь и, уверен, мечтает о детях. В связи с этим хотел бы предложить новые, дополнительные решения по материнскому капиталу, которые также должны вступить в силу с 1 января 2020 года.
Но считаю, что в современных условиях и этого мало, с учётом тех демографических вызовов, с которыми сталкивается страна, недостаточно. Можно и нужно сделать больше. Предлагаю увеличивать материнский капитал ещё на 150 тысяч рублей. Право на эти дополнительные средства к материнскому капиталу семья получит при рождении уже второго ребёнка.
Таким образом, общий размер материнского капитала для семьи с двумя детьми составит 616 617 рублей. И в дальнейшем он будет ежегодно индексироваться.
Добавлю, мы уже приняли решение, что при рождении третьего ребёнка государство «гасит» за семью 450 тысяч рублей её ипотечного кредита. То есть в целом семья с тремя детьми сможет при помощи государства вложить в решение своей жилищной проблемы свыше одного миллиона рублей. Для целого ряда регионов, городов, даже областных центров это почти половина стоимости квартиры или дома".
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