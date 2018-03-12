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"Бутман, зачем напал на меня?" - Путин рассказал о схватке на льду

12 марта 2018, 20:54  •  151 • Политика
Эта схватка стала предметом шуток всей Ночной Хоккейной Лиги (НХЛ), говорит пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. С ним соглашается и Путин.
В фильме "Путин" Андрея Кондрашова президент России Владимир Путин, в том числе рассказывает о своем увлечении хоккеем. Российский лидер признался, что на коньках его учил кататься детский тренер по хоккею. Но уже во взрослом возрасте. Показаны и кадры, где Путин впервые встал на коньки.
Оказалось, после игр Ночной Хоккейной Лиги Путин приглашает участников на ужин, где в неформальной обстановке беседует с партнерами по команде. В одну из таких встреч беседа крутилась вокруг саксофониста Игоря Бутмана. Во время одного из матчей он случайно толкнул Владимира Путина и упал вместе с ним на лед. Это и стало предметом шуток.
"Бутман, зачем напал на меня?" - спрашивает Путин в ходе ужина, после чего в зале раздается смех.
Бутман отвечает, что хотел показать противостояние на льду. Да, элемент шоу был, подхватывает шутку Путин. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков добавил, после того инцидента над Бутманом еще долго подшучивали.

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