"Бутина вынуждена была пойти на сделку: ее взяли измором" - эксперт

Девушка полгода находилась в "скотских условиях", ее то бросали в карцер, то вызывали ночью на допросы. "Бутина вынуждена была пойти на сделку: они взяли ее измором. Она признала вину по одному из пунктов, чтобы положить всему этому конец", - сказал в интервью Царьграду главный редактор агентства USA Really Александр Малькевич.

Мария Бутина, которая уже полгода находится в американской тюрьме, 13 декабря признала в суде один из пунктов предъявленных ей обвинений. По ее словам, сделала она это добровольно. По собственной воле, утверждает гражданка России, она согласилась и на сделку со следствием.

Арестовали девушку еще летом, обвинив в "шпионаже" и нанесении ущерба интересам Соединенных Штатов. Все это время она содержалась в тюрьме в очень непростых условиях. Многие уверены: пойти на сделку ее заставили обстоятельства.

"Ее не то чтобы запугали - там все гораздо хуже. В течение полугода там происходило с ней то, что Мария Захарова справедливо определила как "средневековую инквизицию", - сказал в интервью Царьграду главный редактор агентства USA Really, председатель комиссии по СМИ ОП России Александр Малькевич.

Он напомнил, что ее просто взяли измором - водили на допрос по ночам, несколько раз бросали в карцер, за любую провинность сразу следовало ужесточение условий содержания. И все это - на протяжении полугода.

"То есть Бутина вынуждена была пойти на сделку: они взяли ее измором методами, близкими к гестаповским. Она признала вину по одному из пунктов, чтобы положить всему этому конец. И признала сговор с целью нарушения закона об иноагентах", - считает эксперт.

По его опыту, продолжил Малькевич, он знает, что любой гражданин России, если он активный человек, имеет широкий круг знакомств в США и интеллектом выше, чем продавец в магазине одежды, уже вызывает у властей подозрение.

Если судить по имеющейся информации, она свидетельствовала против своего американского бойфренда Пола Эрикссона. Дальше уже следователи будут "раскручивать" его. И попытаются доказать, что он и Мария "создали организованную преступную группировку", отметил Малькевич.

Кроме того, продолжил эксперт, на Марию оказывалось и психологическое давление: "вот, мол, закончились деньги на адвокатов, вот записка от папы, он тебе про это пишет, все про тебя забыли, все отвернулись".

Россия должна была жестко отреагировать на эту ситуацию. Как минимум - говорить о введении санкций.