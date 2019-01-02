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"Бутина? Нет, не слышали": Сеть отреагировала на требование США "немедленно освободить" задержанного в России американца

02 января 2019, 22:24  •  194 • В мире
США голосом главы Госдепартамента потребовали "немедленного освобождения" Пола Уилана, задержанного в Москве по подозрению в шпионаже. В Сети на это заявление госсекретаря США моментально отреагировали. "Бутина? Нет, не знаем", - пишут блогеры.
В Москве в первый день 2019 года силами ФСБ был задержан при проведении шпионской акции американский подданный Пол Уилан. Практически сразу об этом инциденте был проинформирован Госдеп США, однако там отказались комментировать или сообщать подробности, ссылаясь на "соображения конфиденциальности".
2 января с заявлением выступил глава Госдепартамента госсекретарь США Майкл Помпео, потребовавший "немедленного освобождения гражданина Америки".
"Помпео: США требуют немедленного освобождения американца Пола Уилана, задержанного в России. Бутина? Нет, не слышали", - написал в своем микроблоге в Twitter журналист Армен Гаспарян.
Его поддержали подписчики. "Россия должная разоружиться, отдать заложников. Но при этом США ничего никому не должны, а только требуют. Ничего вы не получите"4 "Передайте этому Помпео, что для него у меня припасены два комплекта прекрасных сушеных ослиных ушей"; "После того, как освободите Бута, Ярошенко, Бутину и других политзаключенных, может быть, поговорим. Может быть", - пишут они в комментариях.
Помпео: США требуют немедленного освобождения американца Пола Уилана, задержанного в России

Бутина? Нет, не слышали
— Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 2 января 2019 г.
Передайте этому Помпео,что для него у меня припасены два комплекта прекрасных сушеных ослиных ушей!
— Я В ПЕЧАЛИ! (@morozowP) 2 января 2019 г.
Надо составить таблицу из трёх столбцов: День, Бутина, америкос. Первый день-арест, такой-то- доступ консула, такой-то- обыск, такой-то- карцер и т.д. По Бутиной всё известно, америкос должен день в день повторить ее мытарства. И так, вплоть до осбождения. Бутина- через 4 мес. он
— Arc.Bergman (@arber0151) 2 января 2019 г.
Сами идиоты, считают что все такие. Он не один такой,надо всех собирать и глядишь уже и Бут и Ярошенко и ещё много кого и Бутина дома давно были.
— Знаток Тамара (@2PMyfQ3Gv5vCnEU) 2 января 2019 г.

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