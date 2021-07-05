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"Бутафорское усиление": 20 тысяч таджикских военных пошлют на афганскую границу

05 июля 2021, 20:40  •  35 • Политика
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял решение послать 20 тысяч военных на афганскую границу. Причиной стало обострение ситуации в северных провинциях соседней страны. "Бутафорское усиление", - оценили это решение в России.
В Таджикистане 5 июля состоялось заседание Совета безопасности, на котором Эмомали Рахмон поручил усилить охрану на таджикско-афганской границе. По данным пресс-службы президента Таджикистана, распоряжение было адресовано министру обороны. 20 тысяч военнослужащих будут мобилизованы из резерва.
Пресс-центр пограничных войск Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Таджикистана отметил, что 5 июля через приграничные территории в Таджикистан перешло более тысячи афганских военных. Они отступали в ходе противостояния с террористами. Это далеко не первый случай за последние полмесяца. Разрешение на пересечение границы афганские военные получили от Таджикистана, который руководствуется принципами добрососедства и невмешательства.
"Вообще, 20 тысяч резервистов, призванных из запаса на укрепление таджикско-афганской границы, - это так себе усиление. Бутафорское, прямо скажем", - оценил решение Эмомали Рахмона военкор "Комсомольской правды" Александр Коц в своём Telegram-канале Kotsnews.

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