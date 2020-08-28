|
"Бус пытался до последнего уйти от погони": На Украине поймали обстрелявших автобус под Харьковом
28 августа 2020, 14:25 • 263 • В мире
В украинском МВД сообщили, что нападавшие на автобус под Харьковом задержаны. Тем временем сообщается о деталях вооружённой стычки на дороге. По информации журналистки Ольги Шарий, автобус до последнего пытался скрыться от погони, устроенной радикалами.
На Украине задержали радикалов, которые обстреляли микроавтобус под Харьковом. Как сообщил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко, те, кто напал на автобус организации "Патриоты - за жизнь", уже задержаны.
По его словам, стычка на дороге возникла между двумя группами сторонников разных политических сил. В итоге те, кто обстрелял автобус, схвачены полицейскими в Красноградском районе Харьковской области.
Как сообщалось ранее, возле украинского посёлка Люботин неизвестные блокировали автобус, а после из травматического оружия обстреляли его и скрылись. В результате обстрела пострадали несколько человек, их госпитализировали.
Как сообщила журналистка Ольга Шарий в своём телеграм-канале, водитель микроавтобуса до последнего пытался уйти от погони. "Говорят, что бус пытался до последнего уйти от погони. Стреляли, закидывали шашками. Эуропа", - язвительно отметила она и обрушилась с критикой на замминистра Геращенко, прокомментировавшего инцидент.
Она отметила, что до сих пор ни полиция, ни президент страны не решили вопрос с радикалами, которые нападают, избивают людей, а Геращенко поёт про политические дрязги.
"Политические силы вынуждены защищать своих людей самостоятельно и своими силами. В итоге выходит такой в белом пальто, не посадивший никого, кто нападал ранее, и говорит: "Ай-ай-ай! Разожгли войну". Ты пойди убери бригады со своих улиц, умник", - отметила Шарий.
263
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
23 августа 2020, 18:00
|
24 августа 2020, 22:25
|
22 августа 2020, 13:30
|
25 августа 2020, 06:40
|
23 августа 2020, 23:30
|
22 августа 2020, 19:55
|
23 августа 2020, 12:30