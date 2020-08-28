"Бус пытался до последнего уйти от погони": На Украине поймали обстрелявших автобус под Харьковом

На Украине задержали радикалов, которые обстреляли микроавтобус под Харьковом. Как сообщил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко, те, кто напал на автобус организации "Патриоты - за жизнь", уже задержаны.

По его словам, стычка на дороге возникла между двумя группами сторонников разных политических сил. В итоге те, кто обстрелял автобус, схвачены полицейскими в Красноградском районе Харьковской области.

Как сообщалось ранее, возле украинского посёлка Люботин неизвестные блокировали автобус, а после из травматического оружия обстреляли его и скрылись. В результате обстрела пострадали несколько человек, их госпитализировали.

Как сообщила журналистка Ольга Шарий в своём телеграм-канале, водитель микроавтобуса до последнего пытался уйти от погони. "Говорят, что бус пытался до последнего уйти от погони. Стреляли, закидывали шашками. Эуропа", - язвительно отметила она и обрушилась с критикой на замминистра Геращенко, прокомментировавшего инцидент.

Она отметила, что до сих пор ни полиция, ни президент страны не решили вопрос с радикалами, которые нападают, избивают людей, а Геращенко поёт про политические дрязги.

"Политические силы вынуждены защищать своих людей самостоятельно и своими силами. В итоге выходит такой в белом пальто, не посадивший никого, кто нападал ранее, и говорит: "Ай-ай-ай! Разожгли войну". Ты пойди убери бригады со своих улиц, умник", - отметила Шарий.