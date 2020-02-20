"Буржуазия в шубках": Военкор рассказал, кто и как готовился истреблять людей на Майдане

"Снято мной ровно шесть лет назад. Революционная буржуазия в шубках разливает на Майдане "коктейли Молотова" к утреннему штурму, в ходе которого погибнут десятки человек", - написал Александр Коц.

20 января в Киеве продолжалось ожесточённое противостояние. Пришедшие на Майдан люди всеми силами старались истребить противников. Они бросали в них "коктейли Молотова", камни, петарды. Сообщалось, что тогда было ранено около 30 представителей различных средств массовой информации. Точное количество погибших и пострадавших среди тех, кто вышел на центральные улицы Киева, неизвестно.