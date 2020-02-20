Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Игорь Панарин: Мировая политика . Личная разведка Сталина
Откровенный разговор президента
Украина определилась со своими "героями", выбрав нацистов
«За импичмент ответишь»: что ждёт Украину в случае переизбрания Трампа
Главная / В мире

"Буржуазия в шубках": Военкор рассказал, кто и как готовился истреблять людей на Майдане

20 февраля 2020, 13:54  •  95 • В мире
Военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц опубликовал в своём Telegram-канале фотографию, которая была сделана им ровно шесть лет назад. На снимке изображены люди, разливающие по бутылкам "коктейли Молотова". Автор назвал их "буржуазией в шубках". На следующий день на Майдане были убиты десятки людей.
"Снято мной ровно шесть лет назад. Революционная буржуазия в шубках разливает на Майдане "коктейли Молотова" к утреннему штурму, в ходе которого погибнут десятки человек", - написал Александр Коц.
20 января в Киеве продолжалось ожесточённое противостояние. Пришедшие на Майдан люди всеми силами старались истребить противников. Они бросали в них "коктейли Молотова", камни, петарды. Сообщалось, что тогда было ранено около 30 представителей различных средств массовой информации. Точное количество погибших и пострадавших среди тех, кто вышел на центральные улицы Киева, неизвестно.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



95
Источник
Похожие новости
19 февраля 2020, 21:39
Построены из голеней и бёдер, заполнены черепами: В Бельгии обнаружили жуткие строения
19 февраля 2020, 21:39
Заказ от седьмой страны: Гознак России сделает банкноты для иностранного государства
19 февраля 2020, 15:09
Променял Скарлетт Йоханссон на русскую? Джареда Лето увидели с супермоделью
19 февраля 2020, 18:09
«Это худший вариант»: в Кремле прокомментировали возможную военную операцию Турции в Идлибе
19 февраля 2020, 15:09
Путин пишет правила, а США - защищают хаос. NYT выпустили парадоксальный текст о русских
19 февраля 2020, 18:24
Бежавший из России "борцун с режимом" разочаровался в западной демократии
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 февраля 2020, 00:09
"Так выставить дураком Зеленского больше никто не сможет": Богдан передал всем привет с Сейшел
16 февраля 2020, 08:39
"Зеленский верит только в право сильного": Соловьёв о выступлении президента Украины на Мюнхенской конференции
16 февраля 2020, 05:24
Двуличие Лукашенко ударило по белорусскому рублю (Руслан Осташко)
18 февраля 2020, 09:54
Война в Сирии 2.0: Русские бойцы уже бомбят танки и склады Эрдогана
15 февраля 2020, 22:54
"Россия захочет сама Крым отдать. У меня предчувствие": Зеленский сделал заявления в Мюнхене. Соловьёв парировал вопросом
18 февраля 2020, 06:39
Ущербная логика и неловкие замечания: Лавров в красках рассказал, что было в Мюнхене
14 февраля 2020, 07:54
Киев отказался от эвакуации из Китая, украинцы молят о помощи: "Услышьте нас, пожалуйста!"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.