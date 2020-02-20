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"Буржуазия в шубках": Военкор рассказал, кто и как готовился истреблять людей на Майдане
20 февраля 2020, 13:54 • 95 • В мире
Военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц опубликовал в своём Telegram-канале фотографию, которая была сделана им ровно шесть лет назад. На снимке изображены люди, разливающие по бутылкам "коктейли Молотова". Автор назвал их "буржуазией в шубках". На следующий день на Майдане были убиты десятки людей.
"Снято мной ровно шесть лет назад. Революционная буржуазия в шубках разливает на Майдане "коктейли Молотова" к утреннему штурму, в ходе которого погибнут десятки человек", - написал Александр Коц.
20 января в Киеве продолжалось ожесточённое противостояние. Пришедшие на Майдан люди всеми силами старались истребить противников. Они бросали в них "коктейли Молотова", камни, петарды. Сообщалось, что тогда было ранено около 30 представителей различных средств массовой информации. Точное количество погибших и пострадавших среди тех, кто вышел на центральные улицы Киева, неизвестно.
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