"Буря" в Госдуме из-за единороссов: Помощь людям депутаты назвали пиаром и отменили

Бесплатно раздавать маски населению предложили три депутата Госдумы: Николай Коломейцев, Валентин Шурчанов и Алексей Куринный.

"Почти половина населения не имеют сегодня тех самых доходов, которые позволят обеспечить себя масками и перчатками. Тем более если раньше маски стоили несколько рублей, то теперь они десятки рублей стоят", - пояснил Валентин Шурчанов.

В беседе с Царьградом он сослался на рекомендацию Геннадия Онищенко, который говорит, что за сутки человеку нужно минимум пять масок. Депутаты подсчитали, что на семью из трёх человек в месяц необходимо купить маски на 20 тысяч рублей.

"Таких доходов нет, а, стало быть, мы население просто подставляем", - убеждён один из авторов инициативы.

Законодательное большинство "Единой России" идею не поддержали. Они просто отказались голосовать за этот законопроект. Единоросс Андрей Макаров, председатель Комитета по бюджету и налогам, заявил: "Пиар на коронавирусе - это бесчеловечно".

Он убеждён, что его коллеги Коломейцев, Шурчанов и Куринный просто пиарятся, пытаются показать заботу о гражданах. По мнению Макарова, никто не спросил у людей, нуждаются они в помощи или нет.

"Действительно, граждане, вы чего? В помощи нуждаетесь? Вы что, маски купить не можете? 20 тысяч надо всего на семью из трёх человек. Дорого?" - иронизирует ведущая в своей авторской программе "Индекс Иваткиной".

Алексей Куринный убеждён, что Макаров неправ. С одной стороны, раздавать маски бесплатно - общемировая практика, с другой - нормальная логика.

"Если государство вводит соответствующий режим и обязывает людей ходить в масках, перчатках или других средствах защиты, оно обязано обеспечить возможность людям эти средства получить", - пояснил он.

Мария Иваткина назвала Макарова магистром пиара. Он начал этим заниматься ещё в 1990-х, когда и слова-то такого не было. Сейчас Андрей Макаров является не только депутатом Госдумы. У него ещё есть авторское политическое ток-шоу на федеральном канале. Он не раз признавался, что на зарплату депутата в 400 тысяч рублей прожить сложно.

"Делать нечего? Времени свободного много? Если бы углубился немного в свои непосредственные обязанности, узнал бы, что люди в помощи НУЖДАЮТСЯ, а маски могут позволить купить не все. И это не бесчеловечный пиар, а реальная жизнь, где 400 тысяч не месячная зарплата, а годовой бюджет семьи из четырёх человек. Где у людей нет лишней комнаты, чтобы изолировать больного коронавирусом, где маски одноразовые кипятят в кастрюле", - произнесла в завершение выпуска Мария Иваткина.