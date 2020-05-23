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"Буря" в Госдуме из-за единороссов: Помощь людям депутаты назвали пиаром и отменили

23 мая 2020, 18:55  •  3 • Политика
Председатель Комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров и его коллеги назвали пиаром помощь людям и отменили её. Из-за единороссов в Госдуме поднялась "буря", ведь они выступили против бесплатной раздачи масок жителям России.
Бесплатно раздавать маски населению предложили три депутата Госдумы: Николай Коломейцев, Валентин Шурчанов и Алексей Куринный.
"Почти половина населения не имеют сегодня тех самых доходов, которые позволят обеспечить себя масками и перчатками. Тем более если раньше маски стоили несколько рублей, то теперь они десятки рублей стоят", - пояснил Валентин Шурчанов.
В беседе с Царьградом он сослался на рекомендацию Геннадия Онищенко, который говорит, что за сутки человеку нужно минимум пять масок. Депутаты подсчитали, что на семью из трёх человек в месяц необходимо купить маски на 20 тысяч рублей.
"Таких доходов нет, а, стало быть, мы население просто подставляем", - убеждён один из авторов инициативы.
Законодательное большинство "Единой России" идею не поддержали. Они просто отказались голосовать за этот законопроект. Единоросс Андрей Макаров, председатель Комитета по бюджету и налогам, заявил: "Пиар на коронавирусе - это бесчеловечно".
Он убеждён, что его коллеги Коломейцев, Шурчанов и Куринный просто пиарятся, пытаются показать заботу о гражданах. По мнению Макарова, никто не спросил у людей, нуждаются они в помощи или нет.
"Действительно, граждане, вы чего? В помощи нуждаетесь? Вы что, маски купить не можете? 20 тысяч надо всего на семью из трёх человек. Дорого?" - иронизирует ведущая в своей авторской программе "Индекс Иваткиной".
Алексей Куринный убеждён, что Макаров неправ. С одной стороны, раздавать маски бесплатно - общемировая практика, с другой - нормальная логика.
"Если государство вводит соответствующий режим и обязывает людей ходить в масках, перчатках или других средствах защиты, оно обязано обеспечить возможность людям эти средства получить", - пояснил он.
Мария Иваткина назвала Макарова магистром пиара. Он начал этим заниматься ещё в 1990-х, когда и слова-то такого не было. Сейчас Андрей Макаров является не только депутатом Госдумы. У него ещё есть авторское политическое ток-шоу на федеральном канале. Он не раз признавался, что на зарплату депутата в 400 тысяч рублей прожить сложно.
"Делать нечего? Времени свободного много? Если бы углубился немного в свои непосредственные обязанности, узнал бы, что люди в помощи НУЖДАЮТСЯ, а маски могут позволить купить не все. И это не бесчеловечный пиар, а реальная жизнь, где 400 тысяч не месячная зарплата, а годовой бюджет семьи из четырёх человек. Где у людей нет лишней комнаты, чтобы изолировать больного коронавирусом, где маски одноразовые кипятят в кастрюле", - произнесла в завершение выпуска Мария Иваткина.

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