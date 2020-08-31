"Бур лун" для Путина: Встреча с главой Коми началась с неожиданности

Президент РФ Владимир Путин провёл рабочую встречу с временно исполняющим обязанности главы Республики Коми Владимиром Уйбой.

Разговор проходил по видеосвязи. Врио руководителя региона неожиданно поприветствовал российского лидера на местном языке.

Бур лун! В переводе с языка коми это "Добрый день", - сразу же пояснил Уйба.

В рамках встречи президент и временный глава республики обсудили меры поддержки региона. Путин заверил собеседника, что Коми получит поддержку со стороны федерального центра.

Лидер РФ заметил, что проблем в республике немало и что наследство Уйбе досталось сложное. В связи с этим он пообещал новому руководителю данного субъекта России сделать необходимые распоряжения и попросил его обсудить вопросы помощи с представителями кабмина.