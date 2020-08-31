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"Бур лун" для Путина: Встреча с главой Коми началась с неожиданности
31 августа 2020, 17:35 • 186 • Политика
Встреча президента РФ Владимира Путина с врио главы Коми Владимиром Уйбой началась с неожиданности. Последний внезапно поприветствовал российского лидера на местном языке: "Бур лун!" В переводе с языка коми - "Добрый день".
Президент РФ Владимир Путин провёл рабочую встречу с временно исполняющим обязанности главы Республики Коми Владимиром Уйбой.
Разговор проходил по видеосвязи. Врио руководителя региона неожиданно поприветствовал российского лидера на местном языке.
В рамках встречи президент и временный глава республики обсудили меры поддержки региона. Путин заверил собеседника, что Коми получит поддержку со стороны федерального центра.
Лидер РФ заметил, что проблем в республике немало и что наследство Уйбе досталось сложное. В связи с этим он пообещал новому руководителю данного субъекта России сделать необходимые распоряжения и попросил его обсудить вопросы помощи с представителями кабмина.
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