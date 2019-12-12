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"Бунтарь НАТО" Эрдоган не откажется от сотрудничества с Россией в Сирии, считает Виктор Баранец
12 декабря 2019, 16:09 • 61 • Политика
Эксперт назвал Турцию бунтарём НАТО и спрогнозировал итоги работы "астанинской тройки" по Сирии. "Эрдоган, хоть и показал себя хитрым политиком, не станет пренебрегать совместной работой с Россией", - считает военный обозреватель "КП" Виктор Баранец.
В Нур-Султане начались консультации России, Турции и Ирана по сирийскому вопросу в "астанинском формате". По итогам переговоров "астанинской тройки" Москва и Анкара зафиксируют ряд совместных договорённостей по восстановлению порядка и стабильности в Сирии, предсказывает военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец.
По его мнению, хоть нынешний президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и успел показать себя хитрым политиком, он вряд ли станет пренебрегать сотрудничеством с главой России Владимиром Путиным. Без российской поддержки в Сирии турецкий лидер рискует не добиться успеха и не решить ситуацию в пользу Турции, считает эксперт.
Следующая встреча "астанинской тройки" планируется на весну 2020 года. Из-за того что ситуация в Сирии в последнее время стала крайне запутанной, делать какие-либо прогнозы по этой встрече пока рано.
Другим весомым фактором Баранец считает Эрдогана, который не остановится, пока не разгромит боевые формирования курдов. Вдобавок к этому в Идлибе сидит большое количество боевиков, против которых начинается вторая фаза турецкой антитеррористической операции, подытожил эксперт.
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