"Бунтарь НАТО" Эрдоган не откажется от сотрудничества с Россией в Сирии, считает Виктор Баранец

В Нур-Султане начались консультации России, Турции и Ирана по сирийскому вопросу в "астанинском формате". По итогам переговоров "астанинской тройки" Москва и Анкара зафиксируют ряд совместных договорённостей по восстановлению порядка и стабильности в Сирии, предсказывает военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец.

По его мнению, хоть нынешний президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и успел показать себя хитрым политиком, он вряд ли станет пренебрегать сотрудничеством с главой России Владимиром Путиным. Без российской поддержки в Сирии турецкий лидер рискует не добиться успеха и не решить ситуацию в пользу Турции, считает эксперт.

"Сейчас Анкара - это такой бунтарь НАТО. Они (турки) уже ослушались американцев в плане покупки у нас С-400", - отмечает Виктор Баранец в интервью Nation News.

Следующая встреча "астанинской тройки" планируется на весну 2020 года. Из-за того что ситуация в Сирии в последнее время стала крайне запутанной, делать какие-либо прогнозы по этой встрече пока рано.

"Появились новые факторы. К примеру, американцы решили остаться на нефтяных полях и, более того, укрепляют контингент. Они там садятся основательно и, более того, позвали туда курдских экстремистов за часть нефти ", - объясняет военный эксперт.

Другим весомым фактором Баранец считает Эрдогана, который не остановится, пока не разгромит боевые формирования курдов. Вдобавок к этому в Идлибе сидит большое количество боевиков, против которых начинается вторая фаза турецкой антитеррористической операции, подытожил эксперт.