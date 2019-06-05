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"Бунт на коленях": Эксперт о попытках Киева сорвать возвращение России в ПАСЕ

05 июня 2019, 10:24  •  215 • В мире
Накануне комитет ПАСЕ рекомендовал разрешить российской делегации представить свои полномочия на июньской сессии ассамблеи. В Киеве ожидаемо это встретило возмущение. "Пытаясь "сохранить лицо", Украина устроила "бунт на коленях", - считает профессор РУДН Юрий Почта.
Помимо возвращения России, в ПАСЕ приняли проект резолюции, в которой предлагается изменить устав организации, указав в нем, что в случае оспаривания или пересмотра полномочий члены не могут быть лишены права голоса, права выступать, быть представленными в ассамблее и ее органах.
Надо сказать, такого поворота в событиях в Киеве ожидали, если судить по заявлению замминистра иностранных дел страны Василия Боднара. В эфире "Украинского радио" он признал, что к такому решению был готов. Политик напомнил, что против резолюции голосовали украинские депутаты. Более того, ещё и призвали партнёров, наоборот, привлечь Россию к ответственности за совершенные, по мнению Киева, преступления.
Украина постоянно убеждает Европу, что именно она "стоит на пути российской угрозы", являясь "последним защитником" для европейских партнеров. Но она настолько часто высказывает обвинения в адрес России, что киевская риторика в глазах европейцев успела потерять какую-либо ценность, поскольку за громкими словами Киева нет никаких доказательств и документов, считает эксперт Конгресса местных и региональных властей Совета Европы профессор РУДН Юрий Почта.
"Всем понятно, что политическая элита Украины торгует русофобией, пытаясь получить взамен какую-то поддержку. Однако если Киев действительно выйдет из Совета Европы, никто этого не заметит", - сказал эксперт в беседе с "Экономикой сегодня".
По словам Почты, Запад сможет и без ПАСЕ контролировать Украину. Для этого у него есть немало инструментов. Желание стать членом Евросоюза и НАТО должно заставить Киев выполнить ряд условий.
"В данном случае Украина решила устроить "бунт на коленях" в попытке "сохранить лицо", так как ранее неоднократно заявляла о недопустимости возвращения РФ в состав ПАСЕ", - констатирует Юрий Почта.

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