Эксперты прогнозируют экономический обвал на Украине в наступившем году, и предсказывают "бунт голодных кастрюль". По их утверждениям, за последние пять лет минимальная пенсия уменьшилась в два раза.

Средний размер пенсии на Украине на начало 2019 года составил 2,64 тысячи гривен, что соответствует 6,3 тысячи рублей, эти данные опубликованы пенсионным фондом государства.

Ранее руководитель общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктор Медведчук выступил с заявлением, что за последнюю пятилетку на Украине более чем в два раза уменьшилась минимальная пенсия.

Эксперты прогнозируют экономический обвал в стране в наступившем году и предсказывают "бунт голодных кастрюль". На данный момент на территории Украины проживают более 11 млн человек пенсионного возраста.