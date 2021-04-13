"Бункер" Путина разоблачили, но сенсации не случилось

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило о том, что информация по грядущему посланию президента Владимира Путина хранится в секрете, а большая часть работы выполняется в помещении, которое в шутку называют "бункером". Сообщается и о том, что официальные лица во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным уже рассматривают новые меры для восстановления экономики России. Политолог Дмитрий Солонников, комментируя статью агентства о подготовке к посланию Путина в "бункере", раскрыл завидную для других стран русскую мощь.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило о подготовке к посланию президента России Владимира Путина, которое, напомним, назначено на 21 апреля.

"То, что имеет в виду лидер Кремля, хранится в секрете до его ежегодного обращения к нации 21 апреля. Однако официальные лица во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным уже рассматривают несколько возможных способов получения наличных, по словам людей, знакомых с ситуацией", - говорится в сообщении агентства.

В целом в публикации также упоминается о том, что правительство нашей страны рассматривает новые меры для восстановления экономики России после пандемии ковида. В том числе и с помощью денег Фонда национального благосостояния (ФНБ), а также ослабления ограничений на расходы в соответствии с добровольным бюджетным правилом и повышением налогов.

По информации агентства, "большая часть работы выполняется в высокотехнологичном подвальном помещении, расположенном через Москву-реку от здания правительства, которое в шутку известно среди инсайдеров как "бункер".

Впрочем, сделать сенсацию на "бункере" Путина не получилось. В интервью Царьграду политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников отметил, что "на самом деле это такой секрет Полишинеля".

По его мнению, речь идёт о цифровизация деятельности правительства нашей страны. Он напомнил о том, что при Мишустине она стала крайне высокой.

"Я думаю, что проникновение этих технологий в систему управления в России может быть чуть ли не лучше, чем во всём мире, - подчеркнул при этом эксперт. - Но, по крайней мере, уж на международном передовом уровне совершенно точно находится. И Мишустин это активно внедряет".

Политолог поясняет, что подготовка к посланию президента ведётся со сбором большого массива данных и используются современные компьютеры, современная техника, современная система обработки данных, чтобы проанализировать ситуацию по регионам, по отраслям, выделить какие-то реперные точки, тренды развития.

"В публикации говорится о том, что это не бабушки предпенсионного возраста перекладывают бумажки со стола на стол, а есть созданный мощный технологический центр; конечно, он закрыт, конечно, вход туда строго ограничен, - напомнил собеседник Царьграда. - Любой крупный информационный центр работает по таким правилам, где бы он ни был, в Китае, в США, в Европе".

По словам Солонникова, "такие крупные центры можно по пальцам сосчитать".

"Так что слово "бункер", я думаю, - это такая закавыченная информация. А что, не под землёй разве находятся эти центры, в которых в США стоят суперкомпьютеры? Да точно так же, - продолжил свою мысль эксперт. - Просто слово "бункер" сейчас привязалось к действительности, стало, скорее, таким популярным мемом, чем отражением реальных фактов".

Политолог также подчеркнул, что работа правительства идёт "на крайне высокотехнологичном уровне", и "другие правительства могут завидовать тому, что есть у нас".

"Это подтверждение высокого уровня развития нашей страны именно в современной части. Если бы они в бункере сидели и проводили совещания - это одно. А когда говорится, что там стоят супермашины, это другое совсем", - пояснил эксперт.