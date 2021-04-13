Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Россия отказала Украине
В России съязвили над замешательством представителя США в ОБСЕ: "Мир на кра...
"Тю! Видали мы ту войну в гробу!": Донбасс выбрал Россию - переворот у...
«Зеленский боится до смерти»: В Киеве признали, что первый же удар РФ развалит В...
Главная / Политика

"Бункер" Путина разоблачили, но сенсации не случилось

13 апреля 2021, 15:55  •  249 • Политика
Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило о том, что информация по грядущему посланию президента Владимира Путина хранится в секрете, а большая часть работы выполняется в помещении, которое в шутку называют "бункером". Сообщается и о том, что официальные лица во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным уже рассматривают новые меры для восстановления экономики России. Политолог Дмитрий Солонников, комментируя статью агентства о подготовке к посланию Путина в "бункере", раскрыл завидную для других стран русскую мощь.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило о подготовке к посланию президента России Владимира Путина, которое, напомним, назначено на 21 апреля.
"То, что имеет в виду лидер Кремля, хранится в секрете до его ежегодного обращения к нации 21 апреля. Однако официальные лица во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным уже рассматривают несколько возможных способов получения наличных, по словам людей, знакомых с ситуацией", - говорится в сообщении агентства.
В целом в публикации также упоминается о том, что правительство нашей страны рассматривает новые меры для восстановления экономики России после пандемии ковида. В том числе и с помощью денег Фонда национального благосостояния (ФНБ), а также ослабления ограничений на расходы в соответствии с добровольным бюджетным правилом и повышением налогов.
По информации агентства, "большая часть работы выполняется в высокотехнологичном подвальном помещении, расположенном через Москву-реку от здания правительства, которое в шутку известно среди инсайдеров как "бункер".
Впрочем, сделать сенсацию на "бункере" Путина не получилось. В интервью Царьграду политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников отметил, что "на самом деле это такой секрет Полишинеля".
По его мнению, речь идёт о цифровизация деятельности правительства нашей страны. Он напомнил о том, что при Мишустине она стала крайне высокой.
"Я думаю, что проникновение этих технологий в систему управления в России может быть чуть ли не лучше, чем во всём мире, - подчеркнул при этом эксперт. - Но, по крайней мере, уж на международном передовом уровне совершенно точно находится. И Мишустин это активно внедряет".
Политолог поясняет, что подготовка к посланию президента ведётся со сбором большого массива данных и используются современные компьютеры, современная техника, современная система обработки данных, чтобы проанализировать ситуацию по регионам, по отраслям, выделить какие-то реперные точки, тренды развития.
"В публикации говорится о том, что это не бабушки предпенсионного возраста перекладывают бумажки со стола на стол, а есть созданный мощный технологический центр; конечно, он закрыт, конечно, вход туда строго ограничен, - напомнил собеседник Царьграда. - Любой крупный информационный центр работает по таким правилам, где бы он ни был, в Китае, в США, в Европе".
По словам Солонникова, "такие крупные центры можно по пальцам сосчитать".
"Так что слово "бункер", я думаю, - это такая закавыченная информация. А что, не под землёй разве находятся эти центры, в которых в США стоят суперкомпьютеры? Да точно так же, - продолжил свою мысль эксперт. - Просто слово "бункер" сейчас привязалось к действительности, стало, скорее, таким популярным мемом, чем отражением реальных фактов".
Политолог также подчеркнул, что работа правительства идёт "на крайне высокотехнологичном уровне", и "другие правительства могут завидовать тому, что есть у нас".
"Это подтверждение высокого уровня развития нашей страны именно в современной части. Если бы они в бункере сидели и проводили совещания - это одно. А когда говорится, что там стоят супермашины, это другое совсем", - пояснил эксперт.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



249
Источник
Похожие новости
13 апреля 2021, 02:10
Зеленский потребовал от Байдена "ответить за слова"
13 апреля 2021, 02:10
Украинцам собрались объяснить, за что они будут проливать кровь
13 апреля 2021, 00:20
"Легко морализировать за тысячи миль от берегов Америки": США предупредили о потерях из-за Киева
13 апреля 2021, 04:00
"Нецивилизованные и непрофессиональные" русские вновь обошли США: Апгрейд Су-34 добавит жалких тонов
13 апреля 2021, 07:40
"Ёшкин кот, сама Украина требует!": После Зеленского Запад отчитала вице-премьер по евроинтеграции
13 апреля 2021, 00:20
Зачем Зеленскому разговор с Путиным: Политэксперт объяснил игру Киева
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 апреля 2021, 20:45
«От Харькова до Львова»: Канада уже знает, какая война захлестнёт Украину
10 апреля 2021, 19:10
Британцы предостерегли Запад: "Нам стоит помнить, что Путин сказал с самого начала"
11 апреля 2021, 04:20
Два удара по русской вакцине: "Россия что-то скрывает"
08 апреля 2021, 17:40
"Зеленский в отчаянии": США "слились" из блицкрига в Донбассе
12 апреля 2021, 13:20
Россия отказала Украине
09 апреля 2021, 09:15
Козак описал переговоры с Украиной одним анекдотом
07 апреля 2021, 05:55
Под вой и улюлюканье с королевы красоты сорвали корону: Пострадали причёска и самолюбие
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.