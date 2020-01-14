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"Бункер трясся, некоторые плакали": Военных коалиции отправили к психологам после "жестокой" мести Ирана

14 января 2020, 20:24  •  143 • В мире
Датский сержант рассказал в интервью местным СМИ о том, сколько страха он и его товарищи по оружию натерпелись, когда Иран бомбил американскую базу Эйн-аль-Асад. По его словам, прячущиеся в бункере военные плакали, когда слышали ракетные удары. По словам армейца, атака была жестокая. Отмечается, что Дания после бомбардировки американских баз в Ираке перенаправила военных в Иорданию и Кувейт. К ним были направлены военные психологи, чтобы помочь датским солдатам оправиться от пережитого.

"Бункер трясся"

Военные союзной коалиции, базировавшиеся на американской базе в Ираке, были передислоцированы в другие регионы после ракетного обстрела со стороны Ирана. Как признаются журналистам датские и американские армейцы, они едва могут оправиться от тех тяжёлых мгновений.
Датчанам, в частности, потребовалась помощь психологов.
По словам Джона, одного из военных, который находился на территории иракской базы Эйн-аль-Асад во время бомбардировки, они заблаговременно спустились в бункер, где и пережидали удары сил Корпуса стражей исламской революции. Однако защита в виде бункера не давала как такового спокойствия.
"Первый удар стал неожиданностью. Ударили девять ракет мощностью по тонне каждая. Это было неописуемо. Я никогда не испытывал ничего подобного, и я надеюсь, что никогда не испытаю это снова. Это была жестокая атака", - рассказал военный и отметил, что в момент удара бункер трясся и внутрь проникло много пыли.
Скриншот Telegram/ "Военный осведомитель"
При этом в результате обстрела объектов инфраструктуры США в Ираке никто не пострадал.
После случившегося датчан и немцев передислоцировали в Иорданию и Кувейт, сообщают СМИ. Для того чтобы восстановить пошатнувшуюся от пережитого психику, к солдатам также направили психологов.
Впрочем, не только у европейцев месть Ирана вызвала праведный ужас.

"Готов был умереть"

Американский военный рассказал, что действительно приготовился к смерти в момент ракетного обстрела.
"Я держался за пистолет и опустил голову, я просто ждал. Я надеялся, что, что бы ни случилось, это будет быстро", - рассказал один из сержантов и добавил, что на сто процентов был готов распрощаться с жизнью.
В Сети на его признание уже отреагировали шутками.
"Мне стало аж жалко бедных американских солдат, когда они рассказывали, какой кошмар пережили и как плакали, сидя в бункерах под взрывы иранских ракет, - язвительно написал в Twitter @spacelordrock. - Это же не босоногих с беспилотников расстреливать. Это настоящая свобода и демократия, как чувствовали её сербы, иракцы и сирийцы".
"От смеха, что ли, плакали? Не, ну правда, есть с чего поржать - Иран предупреждает амеров о времени обстрела, потом начинает страшно мстить", - заявил @rengfas.
"Пусть (Саддаму) Хусейну скажут спасибо за такой бункер", - заметил комментатор под ником @QiluNwbfM7OywgN.
Страшно представить, что бы с ними было, если бы Иран наносил удары без предупреждения", - с сарказмом отметил публицист Борис Рожин в своём Telegram-канале Сolonelcassad.

Справедливости через суд

Ракетный удар по объектам американцев в Ираке был нанесён как месть за гибель почитаемого Ираном генерала Касема Сулеймани.
Как заявил в понедельник председатель Верховного суда Ирана Эбрахим Раиси, Тегеран намерен добиваться уголовного преследования президента США Дональда Трампа за убийство Сулеймани.
"Нарушение закона будет преследоваться. Мы должны вызвать президента США в качестве главного обвиняемого, - цитирует его в понедельник агентство Fars. - Мы это не оставим, он должен быть осуждён на международной арене". При этом не уточнил, в какой именно международный орган планируется подать заявление.
"Убийство Сулеймани стало нарушением всех возможных законов, потому что он был символом борьбы с терроризмом и поддержки угнетённых", - подчеркнул Раиси.

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