"Бункер Путина" показали на федеральном ТВ: Эти коридоры "никогда не попадали в объективы телекамер"

По следам большой пресс-конференции президента корреспонденты телеканала "Россия 1" сняли интересный фильм о том, что осталось за кадром мероприятия. Среди прочего они показали и уникальные видеоматериалы из резиденции президента в Ново-Огарёво.

Эти кадры с лёгкостью разбивают многочисленные вбросы о том, что российский лидер якобы заперт у себя в "бункере" и не покидает его всю пандемию, а все посетители вынуждены проходить полную проверку и дезинфекцию.

Впрочем, и сама пресс-конференция наглядно доказала - Путин ни от кого и ни от чего не прячется: журналисты работали и в самом Ново-Огарёво.

Павел Зарубин снял сюжет для программы "Москва. Кремль. Путин", показав "внутреннюю кухню" президентской пресс-конференции. Например, никто не догадывался, что глава страны пришёл в здание, где проводилось мероприятие, пешком. Затем прошёл по многочисленным коридорам - всюду его сопровождала видеокамера.



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Журналист добавил, что ранее эти коридоры никогда не попадали в объективы телекамер. Он показал также красавицу-ель, установленную в холле резиденции. После этого Зарубин поделился и вовсе эксклюзивными кадрами: Путин с папкой в руках стоит в течение нескольких секунд у дверей помещения, в котором уже идёт заставка пресс-конференции, и заходит внутрь.