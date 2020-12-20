|
"Бункер Путина" показали на федеральном ТВ: Эти коридоры "никогда не попадали в объективы телекамер"
20 декабря 2020, 21:20 • 62 • Политика
На федеральном телеканале впервые показали пресловутый "бункер Путина" - его резиденцию в Ново-Огарёво, где президент проводил в том числе и свою недавнюю пресс-конференцию. Эти коридоры, по словам корреспондентов, "никогда не попадали в объективы телекамер".
По следам большой пресс-конференции президента корреспонденты телеканала "Россия 1" сняли интересный фильм о том, что осталось за кадром мероприятия. Среди прочего они показали и уникальные видеоматериалы из резиденции президента в Ново-Огарёво.
Эти кадры с лёгкостью разбивают многочисленные вбросы о том, что российский лидер якобы заперт у себя в "бункере" и не покидает его всю пандемию, а все посетители вынуждены проходить полную проверку и дезинфекцию.
Впрочем, и сама пресс-конференция наглядно доказала - Путин ни от кого и ни от чего не прячется: журналисты работали и в самом Ново-Огарёво.
Павел Зарубин снял сюжет для программы "Москва. Кремль. Путин", показав "внутреннюю кухню" президентской пресс-конференции. Например, никто не догадывался, что глава страны пришёл в здание, где проводилось мероприятие, пешком. Затем прошёл по многочисленным коридорам - всюду его сопровождала видеокамера.
Фото: скриншот https://t.me/SolovievLive
Журналист добавил, что ранее эти коридоры никогда не попадали в объективы телекамер. Он показал также красавицу-ель, установленную в холле резиденции. После этого Зарубин поделился и вовсе эксклюзивными кадрами: Путин с папкой в руках стоит в течение нескольких секунд у дверей помещения, в котором уже идёт заставка пресс-конференции, и заходит внутрь.
62
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
14 декабря 2020, 00:20
|
13 декабря 2020, 22:30
|
15 декабря 2020, 14:50
|
15 декабря 2020, 11:10
|
19 декабря 2020, 18:45
|
17 декабря 2020, 06:15
|
18 декабря 2020, 07:00