"Бумеранг цветных революций" в США: "А потом - бац! - ты уже в мировых лидерах по количеству жертв"

В США полным ходом идёт "цветная революция". Во всех смыслах слова "цветная", уверен Малофеев. Принято было говорить, что в Америке такое невозможно, потому что там нет посольства США. Оказалось, что дело не в посольстве: посольство - просто механизм. Дело в самой идее борьбы за права меньшинств ради унижения и бесправия большинства. Которая идёт в Америке давно, но сейчас перешла в военно-террористическую фазу.

"И вот что становится ясным. Это, что бы ни говорили "эксперты", вовсе не борьба против Трампа или республиканцев.

Точно так же как цветные революции на Украине, в Грузии, в Киргизии, в Египте, в Сирии, далее везде, все они маскировались под борьбу с неугодными лидерами, режимами и т.д. А на самом деле везде были войной против народов этих стран, против тех устоев и традиций, которые препятствуют "диктатуре меньшинств", а точнее - диктатуре глобализма", - пишет Константин Малофеев.

"Мировая цветная революция" на самом деле - это враг народов, продолжил учредитель Царьграда. Враг самой возможности народного суверенитета, самого права людей жить так, как они хотят, по своему усмотрению и по своим традициям. Глобализм вовсе не защищает права "меньшинств" - он сражается против большинства и против отдельного человека. Лезет в его мысли, в его личную жизнь, в его веру и традиции и хочет их присвоить - через цифровую диктатуру, через идиотскую "моду" на извращения, через фанатичное богоборчество.

"США как государство раздували цветные революции во всём мире - при демократах ли, при республиканцах ли. Двухпартийный консенсус. Но теперь (вдруг) оказалось, что "меньшевистская диктатура" глобалистской подпольной элиты - это страшный враг США как исторической державы. Независимое государство США возникло как идейное государство. У декларации независимости США - две главные идеи. Первая: все люди "наделены их Творцом определёнными неотчуждаемыми правами, к числу которых относятся жизнь, свобода и стремление к счастью". И вторая, обращённая тогда прежде всего к Великобритании, но и ко всему внешнему миру: "Оставьте нас в покое!" Не лезьте. Мы сами справимся.

Можно сказать об истории США, об их идеологии много чего плохого - есть за что. Но чего не отнимешь - это и правда идеология независимости и суверенитета. Государства от других государств. Человека и его жизни (включая семейную и общественную) - от государственной власти. До конца прошлого века это кое-как, но работало. Работала первая поправка к Конституции, которая реально запрещала цензуру. Работал - иногда слишком - принцип правления права: презумпция невиновности, всесилие адвокатуры, "кто тронет полицейского - тот труп". Что бы там ни было, контрольный пакет оставался в руках "молчаливого большинства" - верующего, традиционно настроенного и (никакого расизма тут нет) в основном белого".

Сегодня мы наблюдаем "бумеранг цветных революций", который правительство США зашвырнуло в мировую политику, заключил Константин Малофеев. И этот бумеранг не мог не вернуться.

"Не мог не ударить так, что по сравнению с американским летом арабская весна покажется скоро швейцарской зимой. Американцы допустили к власти элиту разрушителей, врагов народа, врагов суверенитета. Выпустили наружу демонов - а у демонов нет границ, и они всегда возвращаются.

Это как, например, разработать биологическое оружие против всего мира и выпустить его на волю. При этом не проверив себя на иммунитет. А потом - бац! - и ты уже в мировых лидерах по количеству жертв", - поставил точку учредитель Царьграда.