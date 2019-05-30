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"Бумеранг разделённых стран возвращается в британский лоб" - Шотландия повторит попытку стать независимой
30 мая 2019, 14:39 • 17 • Политика
Правительство Шотландии обнародовало законопроект, который допускает проведение нового референдума о независимости от Великобритании, сообщает The Guardian. Повторную попытку стать независимой страна может провести до 2021 года. "Бумеранг разделённых стран возвращается в британский лоб", - тонко пошутили над этим в Сети.
Повторить попытку стать независимой от Великобритании и не тащить дальше вместе с ней тяготы Brexit теперь может Шотландия. Как пишет The Guardian, правительство Шотландии уже опубликовало законопроект, который даёт возможность провести второй референдум о независимости.
Издание ссылается на слова шотландского первого министра. Никола Стерджен уточняет, что голосование можно провести до 2021 года. Политик подчёркивает, что тем самым у шотландцев появляется "возможность выбрать независимую европейскую нацию, а не навязывать нам будущее Brexit".
В Сети эту новость встретили не без иронии, указав Лондону на то, что это - кара.
"Бумеранг разделённых стран возвращается в британский лоб", - тонко шутят интернет-пользователи.
Фото: twitter/RadioStydoba
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