"Бумеранг разделённых стран возвращается в британский лоб" - Шотландия повторит попытку стать независимой

Повторить попытку стать независимой от Великобритании и не тащить дальше вместе с ней тяготы Brexit теперь может Шотландия. Как пишет The Guardian, правительство Шотландии уже опубликовало законопроект, который даёт возможность провести второй референдум о независимости.

Издание ссылается на слова шотландского первого министра. Никола Стерджен уточняет, что голосование можно провести до 2021 года. Политик подчёркивает, что тем самым у шотландцев появляется "возможность выбрать независимую европейскую нацию, а не навязывать нам будущее Brexit".

В Сети эту новость встретили не без иронии, указав Лондону на то, что это - кара.

"Бумеранг разделённых стран возвращается в британский лоб", - тонко шутят интернет-пользователи.