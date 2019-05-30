Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Верховная рада отказалась отправить в отставку Гройсмана
Игорь Додон: Молдова заинтересована в сотрудничестве с ЕАЭС
«Срежиссированная атака»: Россия отвергла обвинения США в «возможном нарушении» ...
Слёт глобалистов: чего ждать от ежегодного собрания Бильдербергского клуба
Главная / Политика

"Бумеранг разделённых стран возвращается в британский лоб" - Шотландия повторит попытку стать независимой

30 мая 2019, 14:39  •  17 • Политика
Правительство Шотландии обнародовало законопроект, который допускает проведение нового референдума о независимости от Великобритании, сообщает The Guardian. Повторную попытку стать независимой страна может провести до 2021 года. "Бумеранг разделённых стран возвращается в британский лоб", - тонко пошутили над этим в Сети.
Повторить попытку стать независимой от Великобритании и не тащить дальше вместе с ней тяготы Brexit теперь может Шотландия. Как пишет The Guardian, правительство Шотландии уже опубликовало законопроект, который даёт возможность провести второй референдум о независимости.
Издание ссылается на слова шотландского первого министра. Никола Стерджен уточняет, что голосование можно провести до 2021 года. Политик подчёркивает, что тем самым у шотландцев появляется "возможность выбрать независимую европейскую нацию, а не навязывать нам будущее Brexit".
В Сети эту новость встретили не без иронии, указав Лондону на то, что это - кара.
"Бумеранг разделённых стран возвращается в британский лоб", - тонко шутят интернет-пользователи.
Фото: twitter/RadioStydoba

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



17
Источник
Похожие новости
30 мая 2019, 11:24
«Украине нужен прорыв»: Какие планы вынашивает Саакашвили
30 мая 2019, 01:39
"Это несет вред": В Иране резко отозвались о возможности переговоров с США
29 мая 2019, 22:24
Дефолт Украины объявит окружной суд: Украинского банкира не удивили странные колебания курса гривны
30 мая 2019, 11:24
Помешал врачу - попал в тюрьму: Уголовный кодекс могут дополнить новой статьей
29 мая 2019, 19:09
Чего стоит свобода слова в Прибалтике? МИД встал на защиту российского журналиста
29 мая 2019, 19:09
Пушков и Матвиенко призвали уйти в отставку избившего журналиста чиновника
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 мая 2019, 13:54
"Русские держали нас за дураков, и мы так себя и повели": В Великобритании признали свои ошибки в политике
28 мая 2019, 10:39
Новый президент Литвы напомнил о России и заговорил о "предательстве"
26 мая 2019, 17:54
"Радуются совершенно зря": эксперт прокомментировал вердикт трибунала по Керченскому инциденту и реакцию Киева на него
26 мая 2019, 16:09
Зеленский отреагировал на задержание протестующих против него в Ровно
25 мая 2019, 14:24
"Кто не давал собирать обломки?" В твиттере добавили два аргумента к словам голландского политика о вине Украины за MH17
28 мая 2019, 04:09
"Вот и кастрюля на голове": В Сети обсудили экипировку Зеленского для поездки в Донбасс
23 мая 2019, 23:09
В сети появилось видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.