"Булава" дотянется до США и с востока, и с запада: Раскрыто "превью конца цивилизации"

Ранее, напомним, атомный подводный крейсер Тихоокеанского флота "Владимир Мономах" выполнил пуск четырёх баллистических ракет "Булава" из акватории Охотского моря. Видео запуска опубликовало Минобороны России.

Американский журнал Popular Mechanics вышел с обзором запуска под заголовком: "Смотрите российские подводные ядерные ракеты в превью конца цивилизации". Дальше автор попытался чуть сбавить накал, добавив: "Хорошо, что это был всего лишь тест".

Далее идёт полный обзор возможностей и мощностей и самого подводного крейсера, и ракет, которые были запущены. Американцев же явно должен насторожить момент, в котором автор публикации без утайки предупреждает: "Булава" дотянется до США и с востока, и с запада.

"Ракеты "Булава", выпущенные из Охотского моря, могут достичь большей части Соединённых Штатов к западу от Миссисипи, а ракеты, выпущенные из Белого моря, могут достичь территории США к востоку от Миссисипи", - уточняется в статье возможная зона поражения российскими баллистическими ракетами.

Резюмируя обзор, автор публикации обращает внимание на тот факт, что "все 10 ракетных испытаний ("Булавы". - Ред.), выпущенных с 2018 года, были успешными".