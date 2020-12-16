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"Булава" дотянется до США и с востока, и с запада: Раскрыто "превью конца цивилизации"

16 декабря 2020, 12:50  •  176 • Политика
Американский журнал Popular Mechanics в своей обзорной статье, посвящённой запуску четырёх баллистических ракет с ядерными боеголовками "Булава", обозначил это как "превью конца цивилизации". Автор публикации предупреждает, что "Булава" дотянется до США и с востока, и с запада.
Ранее, напомним, атомный подводный крейсер Тихоокеанского флота "Владимир Мономах" выполнил пуск четырёх баллистических ракет "Булава" из акватории Охотского моря. Видео запуска опубликовало Минобороны России.
Американский журнал Popular Mechanics вышел с обзором запуска под заголовком: "Смотрите российские подводные ядерные ракеты в превью конца цивилизации". Дальше автор попытался чуть сбавить накал, добавив: "Хорошо, что это был всего лишь тест".
Далее идёт полный обзор возможностей и мощностей и самого подводного крейсера, и ракет, которые были запущены. Американцев же явно должен насторожить момент, в котором автор публикации без утайки предупреждает: "Булава" дотянется до США и с востока, и с запада.
"Ракеты "Булава", выпущенные из Охотского моря, могут достичь большей части Соединённых Штатов к западу от Миссисипи, а ракеты, выпущенные из Белого моря, могут достичь территории США к востоку от Миссисипи", - уточняется в статье возможная зона поражения российскими баллистическими ракетами.
Резюмируя обзор, автор публикации обращает внимание на тот факт, что "все 10 ракетных испытаний ("Булавы". - Ред.), выпущенных с 2018 года, были успешными".
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