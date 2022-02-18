"Буквально через час мы вторгнемся на Украину": Политолог призвал не разочаровывать "дедушку"

Политолог Геворг Мирзаян с иронией призвал не разочаровывать "дедушку Байдена": "Уже буквально через час мы вторгнемся на Украину". Так он прокомментировал не утихающую на Западе истерию о якобы готовящемся в скором времени наступлении русских на Незалежную.

Накануне резко обострилась ситуация в Донбассе, обратил внимание экономический обозреватель "Первого русского" Юрий Пронько в эфире программы "Царьград. Главное".

Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили, что украинские силовики четыре раза обстреляли их территорию. По их словам, огонь вёлся из "гранатомётов различного типа, миномётов и стрелкового оружия".

Силам ДНР, в свою очередь, пришлось открывать ответную стрельбу для ликвидации огневых позиций врага. На этом фоне ожесточилась и риторика западных дипломатов и прессы.

Так, глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил 17 февраля в ходе совещания Совбеза ООН, что несбывшийся прогноз о начале наступления русских на Украину 16 февраля ничего не значит. Он заверил, что вторжение якобы всё равно состоится "в ближайшие дни".

Не утихающую истерию вокруг Незалежной в прямом эфире прокомментировал доцент департамента массовых коммуникаций и медиабизнеса Финансового университета при Правительстве России Геворг Мирзаян. Пронько с иронией спросил у собеседника - когда всё-таки произойдёт нападение русских?

Ну, когда... Уже буквально через час мы вторгнемся на Украину. [Президент США Джо] Байден говорит, что это будет в течение нескольких часов - не надо разочаровывать дедушку,

- с улыбкой ответил политолог.