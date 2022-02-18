|
"Буквально через час мы вторгнемся на Украину": Политолог призвал не разочаровывать "дедушку"
18 февраля 2022, 14:20 • 242 • Политика
Политолог Геворг Мирзаян с иронией призвал не разочаровывать "дедушку Байдена": "Уже буквально через час мы вторгнемся на Украину". Так он прокомментировал не утихающую на Западе истерию о якобы готовящемся в скором времени наступлении русских на Незалежную.
Накануне резко обострилась ситуация в Донбассе, обратил внимание экономический обозреватель "Первого русского" Юрий Пронько в эфире программы "Царьград. Главное".
Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили, что украинские силовики четыре раза обстреляли их территорию. По их словам, огонь вёлся из "гранатомётов различного типа, миномётов и стрелкового оружия".
Силам ДНР, в свою очередь, пришлось открывать ответную стрельбу для ликвидации огневых позиций врага. На этом фоне ожесточилась и риторика западных дипломатов и прессы.
Так, глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил 17 февраля в ходе совещания Совбеза ООН, что несбывшийся прогноз о начале наступления русских на Украину 16 февраля ничего не значит. Он заверил, что вторжение якобы всё равно состоится "в ближайшие дни".
Не утихающую истерию вокруг Незалежной в прямом эфире прокомментировал доцент департамента массовых коммуникаций и медиабизнеса Финансового университета при Правительстве России Геворг Мирзаян. Пронько с иронией спросил у собеседника - когда всё-таки произойдёт нападение русских?
- с улыбкой ответил политолог.
Подпишитесь на нас
242
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
12 февраля 2022, 20:05
|
14 февраля 2022, 02:25
|
16 февраля 2022, 11:00
|
12 февраля 2022, 14:15
|
16 февраля 2022, 16:50
|
12 февраля 2022, 14:15
|
12 февраля 2022, 17:45